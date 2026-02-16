Espana agencias

Sumar pedirá a la Fiscalía que investigue si 450 ciudadanos españoles participaron en la ofensiva de Israel en Gaza

Lara Hernández, líder de Movimiento Sumar, instó al Ministerio Público a analizar si nacionales con pasaporte español actuaron dentro de las fuerzas armadas israelíes en la ofensiva en Gaza, buscando posibles responsabilidades por graves violaciones al derecho internacional

Las revelaciones acerca de la posible presencia de más de 450 nacionales españoles en la operación militar desarrollada por Israel en la Franja de Gaza han motivado que Lara Hernández, coordinadora general del Movimiento Sumar, impulse medidas legales para determinar la implicación y responsabilidades de estos individuos. Según publicó Declassified UK y reportó el medio de referencia, el Movimiento Sumar presentará formalmente una solicitud ante el Ministerio Público para que se investigue si ciudadanos españoles sirvieron en las fuerzas armadas israelíes durante la ofensiva y, en función de los resultados, evalúe si su actuación puede vincularse a presuntos crímenes contra la humanidad.

En una comparecencia ante los medios, Hernández detalló la iniciativa a raíz de los datos difundidos, donde se señala que al menos 451 personas con documentación española pudieron haber formado parte de las acciones bélicas en Gaza, según consignó Declassified UK y replicó el medio de referencia. La coordinadora general de Sumar subrayó la importancia de que la Fiscalía analice a fondo los hechos con base en el derecho internacional y en el marco de los tratados multilaterales suscritos por España, especialmente aquellos que permiten perseguir delitos graves cometidos fuera del territorio nacional.

La dirigente de Sumar recordó durante su intervención que la petición de investigación tiene como finalidad que el Ministerio Público identifique a los posibles implicados y, en caso de que se confirme su participación y responsabilidad, inicie procedimientos judiciales relativos a crímenes contra la humanidad. Hernández afirmó en rueda de prensa: “Nos ponemos del lado del derecho internacional (...) de la multilateralidad que representan las Naciones Unidas. Por eso vamos a pedir a la Fiscalía actúe y que investigue, identifique y abra juicios por crímenes contra la humanidad a los 450 españoles que habrían participado en este genocidio”, según recogió el medio de referencia.

El caso surge en un contexto marcado por denuncias internacionales hacia la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza, conflicto que ha generado una elevada inquietud sobre el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y derecho humanitario. Sumar, mediante su iniciativa y en diálogo directo con la Fiscalía, busca esclarecer hasta qué punto existe una vinculación formal de ciudadanos españoles en acciones documentadas durante la operación militar israelí, reportó el medio.

Las demandas de Sumar, según informó el medio mencionado, se apoyan en la divulgación de informes que describen la presencia de residentes extranjeros, entre ellos ciudadanos con pasaporte español, en el ejército israelí durante la reciente escalada de violencia en la región. El material entregado a la Fiscalía pretende facilitar la identificación y localización de estos individuos, abriendo la puerta a que los organismos competentes determinen si corresponde investigar hechos específicos identificados en el marco del operativo.

El Movimiento Sumar sostiene que España, como firmante de convenios internacionales sobre derechos humanos y crímenes de guerra, debe asegurar que cualquier ciudadano bajo su jurisdicción que presuntamente participe en delitos internacionales graves enfrente la acción de la justicia, tal como adelantó la coordinadora general del grupo político en su declaración pública. La campaña impulsada por Hernández pretende sentar un precedente respecto a la rendición de cuentas de ciudadanos españoles que puedan tener roles activos en conflictos armados de carácter internacional.

Por último, la declaración pública de Hernández, recogida por el medio, enfatizó la necesidad de colaborar con instancias internacionales y seguir el marco de las Naciones Unidas en la persecución de crímenes internacionales, así como la voluntad de que los tribunales españoles ejerzan su competencia extraterritorial cuando la gravedad de los hechos lo requiera.

