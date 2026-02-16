Pablo Martínez sufre un esguince en el ligamento de la rodilla izquierda

Valencia, 16 feb (EFE).- El futbolista del Levante Pablo Martínez sufre una lesión de grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, informó el club valenciano en un comunicado.

El capitán del Levante tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 78 del partido ante el Valencia del pasado domingo después de sufrir una falta del valencianista Guido Rodríguez.

Pablo Martínez, según fuentes conocedores de la lesión, podría estar alrededor de un mes y medio de baja. El jugador fue operado de esta rodilla en marzo de 2023 al sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior. EFE.

