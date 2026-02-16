Muere una mujer de 66 años en el incendio de una vivienda en Olivenza (Badajoz)

Mérida, 16 feb (EFE).- Una mujer de 66 años ha fallecido este lunes en el incendio de una vivienda situada en la calle los Naranjos de la localidad pacense de Olivenza, según ha informado la Guardia Civil.

Al lugar se han desplazado servicios médicos, dotaciones de bomberos y Guardia Civil.

Aunque se ha intentado reanimar a la mujer, finalmente ha fallecido.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil investiga las causas del suceso. EFE