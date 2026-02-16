Junqueras anuncia que ERC retira la proposición para que Cataluña recaude el IRPF y apuesta por enmendar la financiación

La exigencia de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sobre la recaudación autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se mantiene como un elemento central en las conversaciones con el Gobierno, tras la decisión de retirar en el Congreso la proposición de ley para que Cataluña asuma la recaudación de este impuesto. Según detalló Oriol Junqueras, líder de ERC, y tal como publicó el medio original, la formación apuesta ahora por incluir sus demandas en un paquete de enmiendas consensuado con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) durante el trámite del nuevo modelo de financiación en la Cámara baja. Junqueras advirtió que el desbloqueo de este asunto será determinante para abrir la negociación de los Presupuestos de la Generalitat de 2026 y reiteró que, en caso contrario, ERC se reservará la presentación de dicha proposición de ley para un momento más “oportuno”.

De acuerdo con lo informado por el medio, esta recalibración estratégica de ERC altera el plan inicial: la proposición de ley, que formaba parte del orden del día para el pleno de la semana siguiente, tras su inclusión en la Junta de Portavoces del Congreso, finalmente no se debatirá como estaba previsto. Junqueras insistió en que el objetivo no es llevar propuestas destinadas al fracaso ni con el fin de explicitamente recoger el sentido de los votos adversos, sino explorar vías reales para desencallar el debate en torno a la financiación catalana. El líder republicano argumentó que “la mejor manera” de abordar la cuestión pasa por articular soluciones a través de las enmiendas presentadas al modelo de financiación, confiando en que la viabilidad de las propuestas crecerá conforme se reconozcan las características de este nuevo modelo.

Durante la rueda de prensa convocada para anunciar la retirada de la proposición, Junqueras calificó el estado actual de las conversaciones sobre el IRPF como “complejo, difícil, posible, complicado”, reflejando la diversidad de posiciones entre los principales actores políticos. Según reseñó el medio, el dirigente recordó que los procesos negociadores alrededor del modelo de financiación autonómica ya parecían, en pasados meses de julio y septiembre, igualmente insalvables, aunque finalmente se acordó un cambio significativo en ese modelo tras intensas negociaciones.

El medio recogió también un mensaje dirigido por Junqueras al Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), al cual instó a facilitar el progreso de las negociaciones. El dirigente advirtió que sin avances en materias fundamentales como la financiación o la recaudación del IRPF, ERC no entrará a discutir la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2026. “Si no podemos desencallar temas tan importantes para Cataluña, constataremos que el PSOE no tiene interés en que la Generalitat tenga Presupuestos”, declaró Junqueras, según la cobertura periodística.

Junqueras puntualizó que el PSC “acepta más fácilmente” las condiciones planteadas por ERC en materia de recaudación íntegra del IRPF y la creación de un consorcio de inversiones, aunque reconoció que para el PSOE, en la escala estatal, el margen de maniobra resulta más restringido. No obstante, se mostró abierto a que la negociación avance si se alcanzan acuerdos parciales, aunque subrayó las dificultades inherentes al proceso.

Respecto a la colaboración legislativa durante este periodo, ERC evaluará la negociación de decretos para ampliaciones de crédito vinculadas a prórrogas presupuestarias, en el supuesto de que el Govern opte por conservar los presupuestos vigentes y renuncie temporalmente a la aprobación de nuevas cuentas para 2026. Así lo consignó el medio que cubrió la intervención de Junqueras.

Acerca de la propuesta para la creación de un consorcio de inversiones, Junqueras eludió precisar públicamente qué reclama ERC al PSOE, argumentando ante los medios que detallar esas demandas podría producir un efecto contraproducente en la negociación. “El PSOE utilizaría lo que he dicho para no darnos más que lo que he dicho. Porque cuando tú dices el mínimo, eso se convierte en el máximo”, explicó, según refleja la información del medio citado.

Junqueras defendió que el consorcio debe garantizar la llegada efectiva de inversiones, su adecuada ejecución y la conservación de las infraestructuras en Cataluña. En sus declaraciones expuso que durante mucho tiempo no se han cumplido estos estándares en la gestión y ejecución de inversiones en la comunidad. Asimismo, aclaró que ERC no contempla interrumpir el avance en la reclamación de la recaudación del IRPF a cambio de la creación del consorcio de inversiones, recalcando que ambas medidas constituyen instrumentos complementarios en su estrategia.

El medio relató cómo la incidencia de este debate sobre la agenda política catalana y estatal incide en la elaboración de los futuros presupuestos y la gobernabilidad, dejando abierta la cuestión de cómo podrán evolucionar las negociaciones entre las fuerzas implicadas en el corto y mediano plazo.