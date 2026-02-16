España promete a Cuba alimentos y productos sanitarios tras el endurecimiento del embargo

Madrid, 16 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recibido hoy en Madrid al canciller cubano, Bruno Rodríguez, a quien ha prometido el envío a la isla de ayuda humanitaria en alimentación y productos sanitarios de primera necesidad tras el endurecimiento del embargo norteamericano.

En la reunión, celebrada este lunes a petición del diplomático cubano, ambos dirigentes han tratado la situación de las empresas españolas en Cuba y el compromiso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con la isla.

Cuba atraviesa una grave crisis económica y energética, marcada por la escasez de productos básicos, la falta de combustible y frecuentes apagones, un contexto que las autoridades cubanas atribuyen en gran medida al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, además de a factores internos y al impacto acumulado de la pandemia.

La isla lleva varios años sumida en una de sus peores crisis debido entre otros factores a la ineficiencia de su sistema económico centralizado y traducida en desabastecimiento de combustible, alimentos, medicinas y otros productos básicos.

Además de analizar el escenario actual de Cuba, Albares y Rodríguez han abordado los principales objetivos que plantea la Secretaría Pro Témpore española para la Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar el 4 y 5 de noviembre en Madrid. EFE