La acusada de matar a su bebé en Cilleros (Cáceres) seguirá en prisión por riesgo de fuga

Cáceres, 6 jun (EFE).- La jueza instructora ha acordado la prórroga de la prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer acusada de la muerte de su bebé recién nacido en Cilleros (Cáceres) en 2024, al considerar que concurre riesgo de fuga derivado de la gravedad de los hechos y de la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, que reclama la prisión permanente revisable.

La decisión se adopta tras la comparecencia celebrada conforme a los artículos 504 y 505 de la ley de enjuiciamiento criminal, en la que el Ministerio Fiscal interesó la continuidad de la medida cautelar y la defensa solicitó la puesta en libertad de la investigada.

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En el auto, recogido por EFE, la jueza subraya que “no han variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta el 23 de junio de 2024”, y que incluso “se incrementa si cabe la necesidad de asegurar la presencia de la investigada para la celebración del juicio oral próximo ante el Tribunal del Jurado”.

La resolución destaca que el procedimiento se encuentra ya en una fase avanzada, con la instrucción “prácticamente finalizada”, lo que refuerza la necesidad de mantener la prisión para garantizar la celebración del juicio.

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La magistrada fundamenta el riesgo de fuga en la “extraordinaria gravedad de los hechos objeto de las presentes actuaciones y de las consecuencias punitivas que eventualmente pudieran derivarse de los mismos”, así como en la petición fiscal de la máxima pena.

En este sentido, el auto recoge que el Ministerio Fiscal solicita la imposición de la prisión permanente revisable, lo que “constituye un elemento de singular relevancia a efectos de valorar la persistencia del riesgo de fuga”.

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La jueza añade que “los elementos que entonces justificaron la concurrencia del riesgo de fuga permanecen invariables”, sin que se haya producido ninguna modificación relevante en la situación personal de la acusada que permita adoptar una medida menos restrictiva.

Por su parte, el abogado defensor Ángel Luis Aparicio había solicitado la libertad provisional alegando arraigo familiar, buena conducta en prisión y la posibilidad de aplicar medidas alternativas, además de plantear la hipótesis de un “embarazo críptico o silencioso”, argumentos que la instructora remite a la vista oral al considerar que “deberá resolverse en el juicio que está próximo y no debe valorarse en este momento procesal”. EFE

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