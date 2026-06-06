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Recuperan en edición facsímil ‘Mediodía’, la revista sevillana de la Generación del 27

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Sevilla, 3 jun (EFE).- ‘Mediodía’, la revista sevillana considerada la primera de las publicaciones literarias surgidas en torno a la Generación del 27, regresa en su centenario gracias a la edición facsímil de sus 16 números, que publicará la Consejería de Cultura y Deporte para celebrar este aniversario.

El primer número de ‘Mediodía’ vio la luz en Sevilla en junio de 1926 y, según ha destacado la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, la publicación inauguró el ciclo de revistas literarias del 27, al que después se sumaron cabeceras como la malagueña ‘Litoral’, la onubense ‘Papel de Aleluyas’ y la granadina ‘Gallo’.

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La edición facsímil, impulsada por la Biblioteca de Andalucía, estará a cargo del profesor José María Barrera y reunirá por primera vez los números de la primera época, del 1 al 14, publicados entre 1926 y 1929, y los de la segunda, el 15 y el 16, que circularon en 1933.

De acuerdo a una nota del Gobierno andaluz, estos 16 números serán nuevamente digitalizados dentro de una iniciativa que, según la Consejería, continuará con el rescate de otras publicaciones literarias andaluzas vinculadas al 27.

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Del Pozo ha señalado que ‘Mediodía’ se convirtió en “un importante altavoz del movimiento de renovación de las letras españolas surgido en las primeras décadas del siglo XX”.

La conmemoración incluirá además las jornadas ‘100 años de Mediodía. La revista del 27 sevillano’, que se celebrarán el martes 9 y el miércoles 10 de junio, a partir de las 19.30 horas, en la sede de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, en la calle Abades, 14.

La consejera ha explicado que estas jornadas permitirán conocer “cómo surgió la revista, quiénes la hicieron posible y cuáles son sus logros” a través de especialistas como Rogelio Reyes, José María Barrera, Juan Lamillar, Javier La Beira y Eva Díaz Pérez, comisaria de las actividades de la Consejería para el centenario de la Generación del 27.

El programa comenzará el 9 de junio con la intervención de Rogelio Reyes Cano sobre ‘La Sevilla en la que nació Mediodía’, seguida de una ponencia de José María Barrera dedicada a la intrahistoria de la publicación.

Al día siguiente, Juan Lamillar ofrecerá la conferencia ‘Romero Murube. Nostalgias de Mediodía’, mientras que Javier La Beira, director de la biblioteca del Centro Cultural Generación del 27, abordará ‘La memoria de Mediodía en la biblioteca y el archivo de los Porlán’.

También el 10 de junio, a partir de las 11.00 horas, se celebrará un paseo literario por la Sevilla de ‘Mediodía’, dirigido por Eva Díaz Pérez, con salida desde la plaza de la Magdalena y final en los Jardines de Murillo. EFE

mma/av/jdm

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