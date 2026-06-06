Los náuticos, la kufiya o el traje: Ana Velasco revela las claves de la moda en política

Beatriz Castañeda Aller

Valladolid, 6 jun (EFE).- Los náuticos se han vuelto el signo de pertenencia de las gentes conservadoras y la kufiya o pañuelo palestino, según Ana Velasco Molpeceres, entre las progresistas, todo un inventario de las influencias ocultas de la vestimenta que la autora recoge en su nuevo libro, "Moda y política. Las apariencias del poder", que presenta este sábado en la Feria del Libro de Valladolid.

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Desde los colores brillantes de Isabel II a los trajes de Ángela Merkel, Ana Velasco explica a EFE que nada es azar en la elección de la vestimenta de los políticos, "es casi la única forma que tenemos de acercarnos a ellos y pensar que los conocemos", explica la autora.

Tras haber publicado más de una decena de títulos sobre la moda en distintas etapas históricas, la nueva obra de Ana Velasco revela las claves de las prendas de la política institucional.

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Los trajes de Ángel Merkel expresaban constancia, los de Margaret Thatcher poder masculino, mientras que Isabel II vestía con colores brillantes, según Velasco, para que "todo el mundo" supiera dónde estaba.

Las páginas de su nuevo libro demuestran que la moda ha rodeado las decisiones políticas a lo largo de la historia, pero la investigadora señala que esto se ha vuelto aún más relevante en la contemporaneidad.

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"Los políticos han renunciado a contar nada y nosotros también hemos renunciado a profundizar en ello", reflexiona Velasco, quien añade que, ante esta situación, lo que queda es "la imagen".

Ana Velasco reconoce que llegó a este libro "no tanto por escribirlo, sino por ir aprendiendo" y señala que, ante la ausencia de investigaciones similares, la obra es una referencia para cualquiera a quien le interese "el lenguaje del poder en torno a las apariencias".

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En el desarrollo de su trabajo, la autora ha recurrido a cuadros de reyes de siglos pasados, relaciones de hechos históricos, prensa, la Biblia, tablillas mesopotámicas e incluso leyes de prohibición de vestimenta.

Velasco reconoce que ella misma selecciona minuciosamente la ropa que acompaña a las presentaciones de sus libros, en las que le gusta "jugar" y divertirse con elementos o tejidos que hagan "guiños" a los temas que aborda.

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Tal vez desde esta idea, a las puertas de la presentación de su última investigación en la Feria del Libro de Valladolid, la autora reconoce estar pensando ya en su próxima obra, que versará sobre las diversiones en la historia de España. EFE