El PP tacha de "humo" el anuncio de 15.000 viviendas de Sánchez tras su "cúmulo" de anuncios estos años

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, ha recordado que la construcción de viviendas destinada por el Ejecutivo se ha ido incrementando en los anuncios oficiales sin que, según el PP, se hayan concretado las obras prometidas. Durante una comparecencia ante la prensa, citada por el medio Europa Press, Fúnez enumeró que el Gobierno de Pedro Sánchez primero habló de 45.000 viviendas, luego de 60.000 y posteriormente de 184.000, mientras que el anuncio más reciente eleva la cifra a 15.000 nuevas viviendas al año. Ante esto, la representante popular afirmó que estos datos continúan siendo “una cifra más” que se suma al historial de anuncios del Ejecutivo en materia de vivienda.

Según detalló Europa Press, Fúnez sostuvo que las promesas sobre viviendas responden a lo que calificó como una “cortina de humo” que, a su entender, el Gobierno utiliza para desviar la atención cada vez que se enfrenta a un caso de corrupción relacionado con el entorno del presidente Sánchez. Añadió que, tras años de anuncios, no existen soluciones habitacionales concretas destinadas a los jóvenes, ni resultados palpables en términos de viviendas accesibles. Además, la vicesecretaria responsabilizó al Ejecutivo de la subida en los precios de alquiler por no haber adoptado medidas adecuadas, aseverando que el asunto ha pasado de ser el “decimoquinto problema” para la sociedad española al principal motivo de preocupación.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, el Partido Popular ha presentado medidas parlamentarias para exigir responsabilidades al Gobierno en materia de vivienda. Entre ellas, se incluye una iniciativa en el Senado para reprobar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y una moción en el Congreso de los Diputados destinada a denunciar la gestión del actual gabinete. Fúnez explicó que el plan de vivienda propuesto por el PP contempla “más seguridad para los dueños de la vivienda” y una actuación inmediata para desalojar a los okupas de las residencias ocupadas. Además, subrayó que la propuesta impulsada por Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, apuesta por alcanzar la construcción de un millón de viviendas en la primera legislatura.

La responsable popular también abordó la situación del sistema ferroviario, señalando que, en su opinión, la gestión del Gobierno ha provocado un “caos” en los servicios públicos y ha estado relacionada con accidentes que ocasionaron 47 víctimas mortales. Fúnez, citada por Europa Press, agregó que las recientes incidencias ferroviarias, como el caso de Adamuz y los problemas en la red Rodalies, junto con las dificultades detectadas en la Red Nacional de Carreteras, demuestran una falta de respuesta adecuada del Ejecutivo. La portavoz del PP remarcó que el Ejecutivo no ha ofrecido explicaciones satisfactorias ante lo ocurrido en Adamuz y que el tráfico en la línea Madrid-Andalucía aún no se ha restablecido completamente a un mes del accidente.

Europa Press reportó que Óscar Puente, ministro de Transportes, indicó el lunes que la circulación ferroviaria en la línea afectada se normalizará entre martes y miércoles de la semana en curso. Sin embargo, Fúnez atribuyó el accidente a deficiencias en el mantenimiento y supervisión de la red de alta velocidad. Según las declaraciones recogidas por Europa Press, la vicesecretaria del PP sostuvo que el Ejecutivo ignoró las advertencias emitidas por distintos organismos como la Comisión Europea y la Comisión de Investigación de los Accidentes Ferroviarios, así como una carta que el sindicato de maquinistas dirigió al Ministerio de Transportes en agosto de 2025 para alertar sobre incidentes en la región.

Las críticas hacia el mantenimiento de infraestructuras no se limitaron al sector ferroviario. Fúnez cuestionó la situación en la red de carreteras del Estado, de acuerdo a Europa Press, y demandó una reconstrucción urgente tras el informe de la Asociación Española de Carreteras, que solicitó la implementación de un plan de mantenimiento que abarque al menos el 50% de la red, es decir, al menos 34.000 kilómetros. Estas vías, explicó, soportan el 98% del transporte de mercancías y más del 80% del transporte general, aunque su estado “recuerda a las carreteras de los años 80 y 90”, puntualizó.

En materia de infraestructuras hidráulicas, Fúnez recordó que tras las recientes inundaciones en Andalucía, que obligaron al desalojo de más de 11.000 personas, Alberto Núñez Feijóo instó a la implementación de un plan nacional para la revisión y mantenimiento de las 2.400 presas operativas en territorio español. La portavoz del PP, siempre según Europa Press, insistió en que asociaciones, sindicatos, expertos y trabajadores del sector han enviado cartas al Ministerio de Transición Ecológica durante las últimas semanas para alertar sobre el estado de estas infraestructuras. Fúnez advirtió que aproximadamente el 75% de las presas carecen de planes de emergencia plenamente desarrollados, una condición considerada esencial para la seguridad de la población.

La dirigente popular sostuvo que el Gobierno debe actuar con urgencia en materia de prevención, mantenimiento y reparación de infraestructuras, evitando repetir los errores que, a su entender, han ocurrido en materia ferroviaria. Fúnez relacionó la situación actual con casos como el del desbordamiento del Barranco del Poyo durante una dana en Valencia, evento que provocó la muerte de 230 personas. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la vicesecretaria del PP concluyó que el Ejecutivo prioriza la protección de su presidente frente a la gestión efectiva y la prevención de riesgos en infraestructuras esenciales para la vida cotidiana de la población.