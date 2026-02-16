El juez suspende de nuevo la notificación a Errejón de la apertura de juicio por presunta agresión sexual a Mouliaá

El juez Adolfo Carretero decidió suspender nuevamente la citación al exdiputado Íñigo Errejón que estaba prevista para notificarle la apertura de juicio oral por el supuesto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. De acuerdo con los detalles reportados por la prensa, esta medida se produce mientras la Audiencia Provincial de Madrid analiza el recurso presentado por la defensa del antiguo portavoz de Sumar, en un escenario marcado por las sucesivas decisiones judiciales y la evolución en las posturas de la acusación.

Según consignó el medio, la citación para este martes a las 10.00 horas quedó aplazada tal como sucedió la semana anterior, después de que Mouliaá mantuviera su acusación en el procedimiento y pese a la solicitud de la Fiscalía de exonerar a Errejón por falta de pruebas. El titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid ha optado por dejar en suspenso la comparecencia del exdiputado hasta conocer la decisión de la Audiencia Provincial, que aún no se ha pronunciado sobre el recurso de la defensa. Errejón solicitó que se dejara sin efecto la resolución que lo procesó, petición que el tribunal estudia en este momento.

El martes anterior, el magistrado ya había paralizado la citación alegando motivos de “seguridad jurídica”, esperando que la actriz definiera si continuaría adelante o no con la acusación. El procedimiento había sufrido este primer aplazamiento tras las manifestaciones públicas de Mouliaá, quien comunicó a través de redes sociales que retiraba la acusación contra Errejón, declarando que no se trataba de “una retractación”, sino “un límite” impuesto como consecuencia de sentirse sola en el proceso debido a que, según sus palabras, “ninguna otra víctima ha dado el paso”.

Sin embargo, tras conocerse la posición de la Fiscalía que en su escrito provisional solicitó la “libre absolución” de Errejón por considerar “insuficientes” los indicios para sustentar el delito, Mouliaá rectificó ante los medios anunciando su decisión de retomar la acusación y criticó la postura del Ministerio Público. La actriz sigue figurando como acusación particular en la causa, según confirmó el juez, quien además declaró que tenía “por no ratificada” la renuncia previamente anunciada por la denunciante.

Pocos días antes, la Audiencia Provincial de Madrid celebró una reunión para deliberar sobre el recurso presentado por la defensa del exdiputado con el objetivo de cerrar el caso y dejar sin efecto la resolución judicial que abrió el procedimiento penal. La resolución del tribunal sigue pendiente y condiciona la reactivación del juicio oral contra Errejón.

El proceso judicial contra Íñigo Errejón se inició formalmente en noviembre pasado, después de trece meses de investigaciones. Según publicó la prensa, durante la instrucción el juez tomó declaración al propio Errejón, a la denunciante y a varios testigos, además de requerir informes periciales a psiquiatras. Parte de las diligencias incluyó la solicitud a las partes de entregar las conversaciones que mantuvieron por mensajería en los días próximos a la fecha denunciada.

De acuerdo con la denuncia de la actriz, el incidente habría ocurrido tras la presentación de un libro de Errejón, luego de casi un año de comunicación entre ambos en redes sociales. Mouliaá relató que, finalizado el acto, ambos fueron a un bar cercano, donde tomaron cervezas, y posteriormente invitó al exdiputado a una fiesta en casa de un amigo, según declaró, “por educación”.

El magistrado señaló que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental". A pesar de estas consideraciones, la Fiscalía de Madrid, en un escrito dirigido al juez, solicitó archivar la causa por considerar que las pruebas no eran suficientes para sostener la acusación y, en su escrito de conclusiones provisionales, reclamó la “libre absolución” del exdiputado porque “los hechos no son constitutivos de delito”.

Mientras tanto, la decisión final sobre la reapertura o el archivo de la causa queda a la espera del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, manteniéndose la incertidumbre sobre la continuidad del proceso judicial contra Íñigo Errejón.