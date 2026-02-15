La UE presenta al Congreso sus planes para reforzar la defensa: plan antidrones, apoyo a Ucrania y misión en el Ártico

El refuerzo de la seguridad marítima en la región del Báltico es una de las propuestas que se encuentran sobre la mesa en el contexto de las discusiones europeas acerca de la defensa continental y la respuesta frente a escenarios de crisis latentes en las zonas polares, según consignó el medio original. En ese marco, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha planteado la posibilidad de una iniciativa conjunta que implique la suma de las fuerzas navales de varios Estados miembros, con el objetivo de incrementar la presencia marítima de la Unión Europea (UE) y fomentar una acción unificada. Esta propuesta se debatirá en un momento en el que los Veintisiete avanzan en planes estratégicos de defensa, que serán detallados el jueves ante la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso y el Senado españoles por el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius.

De acuerdo con el medio, Kubilius expondrá ante los legisladores españoles los lineamientos centrales de las recientes estrategias acordadas por la UE en materia de defensa y seguridad. Entre los asuntos prioritarios que se espera que aborde se encuentran el lanzamiento de un nuevo plan de acción contra amenazas de drones, el respaldo que el bloque presta a Ucrania frente a la ofensiva rusa y la puesta en marcha de una nueva misión de seguridad en el Ártico orientada tanto a emergencias como al refuerzo de la protección de las fronteras septentrionales.

Según informó la fuente original, el plan antidrones presentado por la Comisión Europea incluye la creación de un centro de excelencia dedicado a la tecnología antidrones, la integración de redes 5G para mejorar la detección de estas aeronaves y la implantación de una etiqueta europea para drones que velen por la seguridad. Además, la propuesta incorpora la revisión de las normativas que afectan a drones civiles y aéreos, con el propósito de adaptarlas a los desafíos actuales y frenar incidentes vinculados con sobrevuelos no autorizados, violaciones del espacio aéreo y perturbaciones en aeropuertos, fenómenos que los Veintisiete vinculan a operaciones rusas. El desarrollo tecnológico, el aumento rápido de la producción industrial y el refuerzo de la capacidad de defensa ante vehículos aéreos no tripulados constituyen ejes fundamentales del plan.

En declaraciones recogidas por el medio, Andrius Kubilius subrayó que la iniciativa representa la concreción de lo que denominó un “muro antidrones”, y explicó la necesidad de dotar a Europa de un sistema de protección avanzado y en varios niveles que permita identificar y neutralizar en tiempo real cualquier amenaza de esta naturaleza. También planteó que este esfuerzo ofrecerá ventajas a la industria de defensa europea en términos de desarrollo y producción tecnológica.

De acuerdo a lo publicado, la reunión reciente de los ministros de Defensa de la UE en Bruselas giró en torno a la previsión de escenarios de seguridad hasta el año 2026 y a la elaboración de una nueva estrategia de defensa para el conjunto del bloque. En esa cita, los responsables de defensa abordaron los mecanismos para incrementar el apoyo financiero y logístico a Ucrania en el contexto de la guerra con Rusia. La UE reafirmó que dará prioridad a las necesidades urgentes del gobierno de Kiev y permitirá a Ucrania un uso flexible del préstamo recién ratificado por el Parlamento Europeo, dotado de 90.000 millones de euros, para cubrir requerimientos financieros esenciales.

El diario original detalló además que se estudian fórmulas para que la Unión Europea contribuya a las garantías de seguridad solicitadas por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con vistas a un eventual proceso de negociación de la paz con Moscú. Este factor se enmarca en el esfuerzo coordinado de los socios europeos para mantener el respaldo político, económico y militar a Ucrania ante la continuación de la ofensiva rusa.

El alcance de la seguridad continental se ha ampliado con el despliegue de la operación ‘Centinela del Ártico’, una misión de la OTAN puesta en marcha a partir del consenso entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general aliado, Mark Rutte, tras la tensión diplomática generada por las aspiraciones estadounidenses respecto a Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. Según publicó el medio, la acción de la Alianza en la región ártica apunta a reforzar la presencia militar aliada y prevenir escaladas ante intentos de injerencia o apropiación territorial.

En lo que respecta al incremento de recursos destinados a defensa, el responsable europeo dará cuenta ante la comisión del aumento sostenido del gasto militar de los Estados miembro, que en 2024 alcanzó los 343.000 millones de euros, incluyendo 106.000 millones en inversiones. Durante el año 2025, este gasto ascendió a 381.000 millones. El medio consignó que se han habilitado instrumentos financieros como Acción por la Seguridad de Europa, que otorga hasta 15.000 millones de euros en préstamos dirigidos a potenciar la capacidad industrial de defensa a través de adquisiciones conjuntas entre países miembros.

El reporte del medio indica también que la UE ha proporcionado mecanismos para flexibilizar las reglas presupuestarias de los Estados miembro, empleando la llamada cláusula de salvaguarda nacional, lo que facilita un crecimiento del gasto en defensa. Además, se ha iniciado un programa de financiación que prevé 1.500 millones de euros en subvenciones para estimular la industria europea en el periodo 2025-2027 y se mantiene activo el Fondo Europeo de Defensa, constituido para promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la cooperación transfronteriza en este sector, con una dotación de 8.800 millones de euros entre 2021 y 2027.

Según consignó la fuente original, todas estas medidas buscan responder con agilidad a las amenazas identificadas en el nuevo contexto internacional, fortaleciendo la protección de infraestructuras y fronteras, y posicionando a la defensa europea con mayores recursos y capacidades ante los desafíos surgidos tras el inicio de la guerra en Ucrania y las tensiones en el Ártico.