Idaira Prieto y Abdessamad Oukhelfen, campeones de España de 10k en ruta

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- La segoviana Idaira Prieto, con marca personal (32:11), y el catalán de origen marroquí Abdessamad Oukhelfen, con récord del campeonato (27:52), se proclamaron este domingo en Ibiza campeones de España de 10 kilómetros en ruta.

Idaira Prieto, campeona de España de 10.000 metros en 2025, llegó a Ibiza con una marca personal de 32:57 que logró rebajar hasta los 32:11 para imponerse por delante de la asturiana Isabel Barreiro (32:11), la venezolana Edymar Daniely Brea (32:13) y la palentina Carla Gallardo (32:17), plusmarquista nacional de la distancia y que no pudo revalidar el título del pasado año y se conformó con el bronce.

Por equipos, en la categoría femenina, el oro se lo llevó Vicky Foods Athletics. La plata fue para Bilbao Atletismo y el bronce C.A.Cárnicas Serrano.

El otro gran vencedor de la jornada fue Abdessamad Oukhelfen, que, con 27:44, llegó a la cita con la cuarta mejor marca española de todos los tiempos y tras firmar una destacada actuación en la Copa de Europa de campo a través en Albufeira (Portugal).

Oukhelfen se impuso en los 10k de Ibiza con un crono de 27:52, récord de los campeonatos nacionales, mejorando el anterior mejor tiempo que estaba en posesión de Jesús Ramos (28:16) desde el 15 de abril de 2023 en Huelva.

Segundo quedó el uruguayo, nacionalizado español, Santiago Catrofe (28:52), que posee como marca personal 27:16. En su caso, aunque no puede ostentar la plusmarca nacional al representar a Uruguay en competiciones internacionales, sí podía optar al título absoluto. Entró en meta con 28:02.

El podio lo cerró Said Mechaal, el reciente plusmarquista nacional, que tras establecer el récord de España (27:25) en Valencia a mediados de enero, regresó a la ruta con el objetivo de ganar aunque se llevó el bronce también con 28:02.

Por equipos, en categoría masculina, el triunfo fue para ADA Calviá-Vistasol, seguido de Vicky Foods Athletics y C.A.Unión Guadalajara. EFE

