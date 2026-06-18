Malo Gusto: “La victoria ante Senegal fue un alivio”

Redacción deportes, 18 jun (EFE).- Malo Gusto, lateral del Chelsea y de la selección francesa, admitió este jueves que el triunfo en la primera jornada del Mundial 2026 ante Senegal fue un “alivio” para su equipo, expresó que está “preparado” para jugar cuando Didier Deschamps lo estime oportuno y remarcó la “calidad” de todos sus compañeros.
“Una victoria en un primer partido así contra Senegal es muy positiva. Nos permite pasar directamente al próximo partido y pensar en la victoria también. En términos de intensidad e impacto nos metió directamente en la competición, así que espero y creo que nos ayudará para lo que viene”, miró hacia adelante en rueda de prensa en Boston, camino del segundo encuentro del torneo contra Irak del próximo lunes.
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A Francia le costó encontrar su juego en la primera parte frente a Senegal.
“Hablamos un poco entre nosotros. Creo que hubo un breve tiempo de adaptación. Bueno, duró una parte, por suerte no fue más. Creo que estuvo en la aclimatación, el campo, el calor, y un equipo como Senegal que pone mucha intensidad. Lo más importante fue enderezar el rumbo en el descanso. El entrenador nos habló bien. También sabíamos entre nosotros que era un buen equipo, que era complicado”, valoró.
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“Nos tocó adaptarnos a las nuevas condiciones, corregir el rumbo y creo que supimos hacerlo en la segunda parte. Ahora tenemos que mantener eso en los dos últimos partidos que nos quedan para acceder a la siguiente ronda”, agregó.
También consideró que Dayot Upamecano hizo “un partido increíble” ante Senegal.
“Lo comentábamos en el banquillo y, para mí, fue realmente uno de los hombres del partido. Estuvo muy, muy sólido atrás y creo que nos ayudó muchísimo. Tenemos la suerte hoy de contar con este tipo de defensa central en nuestro equipo. Es genial para nosotros y para el equipo. Sabemos que en competiciones así, encajar el menor número de goles posible ayuda mucho. No encajar goles es una satisfacción al final del partido”, apuntó.
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De todo lo visto hasta ahora en el Mundial, Malo Gusto destacó el “triplete increíble” de Lionel Messi con Argentina ante Argelia y el triunfo de su selección, Francia, contra Senegal en la segunda parte. “Nuestro partido fue bonito de ver para todo el mundo”, dijo.
Malo Gusto está disponible para el partido del próximo lunes contra Irak. “Sí, todo va bien. Fue solo un pequeño pisotón de Lucas. Estoy bien. Haré un poco de tratamiento. Hoy es solo un pequeño hematoma, así que debería ir bien”, confirmó.
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Para él, “hay competencia” por la titularidad en todas las posiciones. “Sabemos que tenemos un grupo de muchísima calidad, así que la competencia es importante. Estoy aquí para jugar también. He venido para eso. Después, por supuesto, el entrenador decidirá, pero estaré preparado pase lo que pase y daré todo por la camiseta en cuanto esté en el campo”, anunció.
“Todavía no he hablado con el entrenador. No ha venido a verme. Pero, como he dicho antes, mi papel ahora es sobre todo estar preparado. No pude empezar el primer partido, pero debo seguir comprometido. Sé que cuando salga al campo lo daré todo y haré lo necesario para demostrar que puedo jugar y que puedo ser titular”, añadió.
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“En mi caso, parto del principio de que estoy en la lista y quiero jugar. Son competiciones que quieres jugar, partidos que te motivan y en los que quieres participar, así que estaré preparado pase lo que pase. Si decide no hacerme jugar en toda la competición, tendré que aceptarlo. Pero, si me pide jugar, tendré que dar lo mejor de mí, simplemente”, dijo.
Y explicó la jornada diaria en la concentración francesa: “Somos bastante libres. Los entrenamientos están programados por la tarde la mayoría de las veces, así que por la mañana depende un poco de cada uno. Quienes quieren hacer tratamientos pueden hacerlo. Tenemos un muy buen campamento base, con una buena sala a disposición, así que también podemos ir al gimnasio por la mañana".
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"Después comemos todos juntos, hay un pequeño tiempo de siesta y luego vamos directamente al entrenamiento. También tenemos pequeñas salas donde podemos reunirnos entre nosotros con algunos juegos”, añadió.
“La vida de grupo es muy, muy buena. Tenemos un grupo cuya fuerza es que somos jóvenes. Todos estamos más o menos en la misma onda, así que es mucho más fácil estar juntos y crear esa cohesión. Intentamos al máximo estar juntos, hacer cosas juntos como grupo y trasladarlo al campo. Eso será nuestra fuerza. Creo que la vida de grupo es excelente. Debemos mantener eso durante el resto de la competición”, destacó.
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Durante la jornada libre del miércoles, Malo Gusto se fue a dar una “vuelta en bicicleta por Boston” junto a Desiré Doué y Bradley Barcolá. “Fue agradable. Permite despejar la mente durante un Mundial. Viene bien”, añadió.
También habló de su relación con Rayan Cherki. “Nos conocemos desde hace años. Es un gran tipo. Nos reímos mucho. Es alguien que no se complica la vida, muy natural. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. Sabemos toda la calidad que tiene y lo que puede aportar al equipo, así que es un placer. Sabemos que está preparado, así que siempre es bueno tener este tipo de jugador en un grupo así”, expuso. EFE
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