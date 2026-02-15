Antonio Maíllo celebra el "sentido común" que se está abriendo en el campo de la izquierda

Sevilla, 15 feb (EFE).- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha celebrado este domingo que se esté abriendo en el campo de la izquierda el sentido común.

En declaraciones a los medios durante su participación en la XXIX Asamblea provincial de IU Sevilla, Maíllo ha señalado que buscar la unidad de toda la izquierda es lo que lleva haciendo la formación desde hace año y medio.

"Creo que nadie puede dejar de reconocerme ese intento que hemos hecho; Izquierda Unida siempre ha estado, y yo mismo como coordinador federal, en una propuesta que es la única posible para hacer y desarrollar políticas que sean de justicia social", ha destacado.

Ha considerado que se trata de conjurarse mucha gente diversa para anunciar que se arremanga y que está dispuesta a seguir luchando por un mundo mejor y más feliz. "Para eso, creo que estamos sentando unas bases de sentido común", ha manifestado.

Sobre la Asamblea, ha detallado que se realiza "en un contexto de moderado optimismo, de alegría, de esperanza" que enlaza con el acto de su presentación como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición 'Por Andalucía'.

Maído ha subrayado que el modelo social que defiende Por Andalucía, desde IU, está basado en "el orgullo de lo público".

"Andalucía puede demostrar a través de un gobierno de izquierda como el que nosotros queremos representar, un orgullo por la defensa, el desarrollo de lo público y de lo común", ha precisado.

Algo que se ha de evidenciar no solo en educación, la sanidad y los servicios sociales, sino también en la vivienda: "el Gobierno tiene que intervenir en la vivienda, tiene que dar topes de precios de alquiler, poner fin a los pisos turísticos y fomentar que esos pisos vayan a lo que tienen que ser, que es la vivienda de las familias que necesitan un precio asequible para vivir con dignidad".

A este reto hay que sumar, ha dicho, el del precio de la cesta de la compra. "No nos debemos acomplejar por hablar de intervención en el mercado. No podemos dejar que la especulación venza el derecho a una vida feliz y una buena vida", ha apuntado. EFE

lra/fs/oli