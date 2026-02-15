Espana agencias

Alejandro Fernández (PP) dice que Sánchez "fomenta" la xenofobia con la regularización de migrantes

El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "fomenta" la xenofobia con la regularización extraordinaria de migrantes propuesta por el Gobierno.

"Sánchez quiere aprobar un 'papeles para todos' encubierto. Luego que no se queje si en algunos espacios crece la xenofobia porque la fomenta él", ha sostenido en una entrevista concedida a 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press este domingo.

Según Fernández, en Catalunya hay 5.000 multirreincidentes que no han sido juzgados y no tienen antecedentes: "Estas personas no pueden ser regularizadas: deben ser expulsadas fulminantemente. ¿De verdad que a estas personas que van a seguir robando les tenemos que dar papeles? Es un auténtico disparate", ha sentenciado.

ELECCIONES Y PACTOS CON VOX

Preguntado por el resultado del PP en las ultimas elecciones autonómicas en Aragón y Extremadura, ha defendido que "no se puede normalizar la idea de Sánchez de gobernar sin presupuestos eternamente".

Sobre las relaciones con Vox se ha referido al escenario en Aragón donde, dice, "hay un mandato claro, independientemente de que Vox haya subido, que es que el PP siga gobernando, que tiene que llegar a un acuerdo de algún tipo con Vox ".

"No creo en la política para frenar a nadie. Nuestra obligación es explicar nuestro proyecto sin estar mirando por el retrovisor al resto", ha explicado, y ha llamado textualmente a no dar ningún bandazo porque, a su parecer, no sería entendido por la ciudadanía.

También se ha referido a la relación con Junts y la posibilidad de llegar a acuerdos: "Todo el que ha especulado con esto, al final ha acabado entendiendo que Junts es un aliado estructural de Sánchez", ha expresado.

FINANCIACIÓN Y RODALIES

Sobre el nuevo modelo de financiación pactado entre ERC y el Gobierno considera que está "destinado al fracaso" y afirma que la ordinalidad aplicada a una sola comunidad autónoma es de chiste, en sus propias palabras.

Al respecto de Rodalies ha señalado que, según él, los menores grados de ejecución presupuestaria son del Gobierno de Sánchez y también ha apuntado a los partidos independentistas: "Los políticos separatistas que condicionan a Sánchez han sido muy rápidos para resolver sus problemas personales --amnistía, malversación, sedición e indultos-- y muy poco diligentes con los trenes", ha asegurado.

PRESUPUESTOS Y VIVIENDA

Preguntado por la aprobación de Presupuestos en Catalunya ha dicho que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, le "llamará", aunque ha añadido que es imposible negociar con quien ya te ha dicho que no quiere negociar nada, textualmente.

También se ha referido a las políticas de vivienda y que el Govern esté estudiando la prohibición de las compras especulativas: "Lo que nos faltaba es esta idea de liquidar definitivamente la propiedad privada, diciéndoles a los propietarios cómo y cuándo tienen que usar sus inmuebles", ha lamentado.

