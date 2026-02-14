Martínez critica que Mañueco "ya da por perdidas las elecciones" y piensa en el "abrazo con la extrema derecha"

En un acto celebrado en Abejar durante la inauguración de la Feria de la Trufa de Soria, el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL) y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, planteó dudas sobre las alianzas políticas que podrían configurarse tras las elecciones autonómicas previstas para el 15 de marzo. Martínez centró su mensaje en la posibilidad de un acuerdo entre el Partido Popular (PP), presidido en la comunidad por Alfonso Fernández Mañueco, y la formación Vox, señalando el riesgo de que esta coalición se convierta en la opción preferente si el PP no logra la mayoría absoluta. De acuerdo con lo publicado por el medio, el dirigente socialista interpretó recientes declaraciones de Mañueco como un síntoma de que el Partido Popular no espera obtener los votos necesarios para gobernar en solitario, por lo que ya baraja fórmulas de pacto con fuerzas situadas a la derecha.

Según informó el medio, Carlos Martínez expresó su percepción de que Alfonso Fernández Mañueco “ya da por perdidas las elecciones”, estableciendo como escenario plausible el entendimiento con Vox para conformar gobierno. El líder socialista se refirió de forma crítica a las manifestaciones de Mañueco sobre una hipotética “línea roja” en las negociaciones para la formación de ejecutivos, interpretando esas palabras como un adelanto de los planes en la derecha. Martínez afirmó: “Ayer escuché a Mañueco hablar de la línea roja, de que los acuerdos de gobierno los pondría él, una clara visualización de lo que ya están pensando en la derecha, que es el abrazo con la extrema derecha para conformar gobierno”, según recogió la fuente informativa.

El candidato socialista situó estos planteamientos en contraste con los objetivos previos del Partido Popular, que en anteriores campañas había fijado como meta la obtención de la mayoría absoluta. En su opinión, este cambio indica una renuncia temprana a ese objetivo y una preparación para ofrecer a Vox una fórmula de colaboración amplia. Martínez declaró: “Antaño queda esa interpretación en la que la mayoría absoluta iba a ser su objetivo y ahora ya está planteando volver a tender la mano con, no una línea roja, sino un cheque en blanco a Abascal y a Vox”, manifestó, como se detalla en el medio.

Durante su intervención, Martínez profundizó en su análisis afirmando que PP y Mañueco “ya conocen el cheque en blanco, la derechita valiente que es Vox”, tornando la atención hacia el rol de este partido como posible “muleta permanente” del gobierno autonómico. Según consignó el medio, el socialista se preguntó sobre las verdaderas intenciones del presidente de la Junta, planteando la incógnita de si buscará ocupar un papel similar al del líder del Partido Popular nacional, Alberto Núñez Feijóo, en su relación con otras fuerzas.

El medio puntualizó que estos cuestionamientos formarán parte del debate electoral durante la campaña autonómica. La incertidumbre sobre la mayoría absoluta del PP y sus posibilidades de encontrar socios dispuestos a respaldar su candidatura marcarán, según describió Martínez, el rumbo de los próximos días de actividad política en la comunidad.

La campaña, de acuerdo con las declaraciones publicadas, se perfila como un espacio clave para dilucidar qué configuraciones serán posibles tras el recuento electoral, con el eventual papel decisivo de Vox en la formación del gobierno de Castilla y León situándose en el centro del debate político regional.