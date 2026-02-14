Espana agencias

Los leones se clasifican para semifinales tras una sólida segunda parte ante Suiza

Xavi Ramos

Valladolid, 14 feb (EFE).- El XV del León certificó este sábado en Valladolid su presencia en las finales continentales del Campeonato Europeo al derrotar a Suiza por un claro 53-14 que, sin embargo, no se consolidó hasta la segunda mitad.

No empezó bien el partido para los españoles, que se vieron dominados en los primeros compases por Suiza, condicionados por la amarilla a Bernardo Vázquez y la consiguiente inferioridad, aunque también mostraron carencias a la hora de defender acciones comprometidas.

En una de ellas, el conjunto helvético se adelantó en el marcador (0-7) en el minuto 12 con un ensayo y la posterior transformación de Gonnet. España no tardó en reaccionar y en la siguiente acción, tras una larga jugada de ataque, Tani Bay aprovechó el saque rápido de un golpe de castigo para ensayar, lo que devolvió la igualdad al marcador con la transformación de Güemes.

Parecía que los Leones querían imponer su ritmo, pero el exceso de penalizaciones en los primeros minutos les pasó factura y encajaron un nuevo ensayo en el 23, tras un golpe de castigo jugado a 'touch' por Suiza, que también fue transformado por Gonnet.

La selección española se iba asentando poco a poco en el terreno de juego, pero no lograba encontrar el ritmo de juego adecuado, lo que dificultaba sus opciones de anotar.

Sin embargo, en el minuto 32, encontró la opción con una rápida apertura a la banda izquierda, donde Laforga aprovechó el carril para el segundo ensayo local, y poco después el debutante Marsinyac anotaba el tercero en una acción de touch-maul y la posterior apertura.

Sendas transformaciones de Güemes permitieron a España llegar al descanso con ventaja (21-14) a pesar de no finalizar el primer tiempo con buenas sensaciones.

El paso por vestuarios cambio la dinámica del partido. El XV del León salió dispuesto a demostrar su superioridad y lo demostró rápidamente, con el ensayo de Ovejero en el minuto 42, tras una nueva acción de 'touch-maul'.

España aprovechó una superioridad para anotar de forma consecutiva dos nuevos ensayos, por parte de Saleta, confirmando así el cambio de tendencia sustentado además en una gran solidez defensiva.

Con menos rapidez que al inicio de la reanudación, el conjunto español seguía anotando, a pesar de las dificultades que el viento ponía a las transformaciones de Güemes. Piñeiro, Minguillón y Borraz tuvieron en sus manos nuevos ensayos, que permitieron a la selección española llevar el marcador final al 53-14. EFE

