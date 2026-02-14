Espana agencias

El PP exige una auditoría sobre los exámenes MIR y pide responsabilidades al Gobierno por el "caos provocado"

Guardar

El Partido Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno la realización "inmediata" de una auditoría "externa, exhaustiva e independiente" de la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada de este curso 2025/2026, lo que se conoce como los exámenes MIR.

Esta petición llega después de la que ha efectuado la Asociación MIR España, con la que se reunió hace unos días el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a quienes mostró su apoyo por la "indefensión y la pérdida objetiva de confianza en el sistema que han sufrido como consecuencia de la actuación del Ministerio de Sanidad y, por ende, del Gobierno".

En la iniciativa, el PP recuerda que este proceso en la FSE ha estado plagado de "incidentes", que han vulnerado los "principios de transparencia y previsibilidad" que deberían haberle regido y un "volumen anormalmente alto" de consultas y quejas por parte de los participantes en las pruebas.

El resumen de este proceso va desde retrasos en los calendarios de la convocatoria y la formalización jurídica de contratos con empresas adjudicatarias, hasta defectos físicos en los propios exámenes, pasando por el uso de notas de prensa y filtraciones, por parte del Gobierno, para informar sobre convocatorias, la publicación tardía de los listados de admitidos, la dimisión en bloque del comité de expertos que debían preparar las pruebas, incidencias en los baremos o el solapamiento de los plazos.

Ante este escenario, la formación exige, además de la citada auditoría, que se hagan públicos los resultados, conclusiones y recomendaciones derivadas de dicha fiscalización, así como que se asuman responsabilidades en el Gobierno de Sánchez por las "deficiencias cometidas".

Además, el PP pide que se subsanen y se realicen las mejoras necesarias, trabajando desde el diálogo y la búsqueda de consenso con los profesionales sanitarios.

Esta exigencia llega, además, después de la "falta de transparencia" de la ministra, a quien el PP reclamó su comparecencia en el Congreso para que diera explicaciones sobre los "graves incumplimientos" en este proceso de la Formación Sanitaria Especializada, y que fue rechazada por el Gobierno y sus socios parlamentarios.

FALTAN MÉDICOS Y FALTAN PLAZAS MIR

Desde hace meses el Partido Popular ha venido denunciando que en España faltan profesionales sanitarios y que es necesaria una ampliación firme y decidida del número de plazas MIR en España.

La muestra es que, por ejemplo, en Atención Primaria se estima que hay al menos 4.500 plazas de médicos sin cubrir y, sin embargo, este año el Gobierno solo ha ampliado en 36 plazas esta especialidad.

El resultado ha sido que numerosos profesionales se quedarán sin plaza, pese a estar admitidos, "porque el Gobierno no ha ofertado las suficientes".

Es decir, al "caos" provocado por el Gobierno en todo el proceso de la Formación Sanitaria Especializada de este año se suma la "insuficiente" previsión de plazas MIR.

LA SANIDAD, "EN JAQUE" CON ESTE GOBIERNO

En la misma iniciativa registrada en el Congreso, el Partido Popular también denuncia las "deficiencias acumuladas" que arrastra el Gobierno de Sánchez en el ejercicio de sus competencias en Sanidad, poniendo de ejemplo el "rechazo mayoritario" de la profesión a la propuesta de reforma de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

Un rechazo mayoritario que ha provocado "récord histórico" de protestas, concentraciones y huelgas de profesionales, quienes mañana volverán a salir a la calle en Madrid para protestar contra el Estatuto Marco del Gobierno y que volverán a estar en huelga general durante toda la semana que viene en todo el país.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Protección Civil envía un mensaje Es Alert en el sur de Tarragona por temporal de viento

Infobae

FAES carga contra Albares por vincular a Aznar con el delincuente sexual Epstein y amenaza con acciones si persiste

La organización presidida por José María Aznar denuncia comentarios del jefe de Exteriores tras referirse a documentos publicados en Estados Unidos y considera emprender medidas legales si se mantienen alusiones sobre supuestos lazos con Jeffrey Epstein

FAES carga contra Albares por

Almería-Andorra se reencuentran con rachas dispares

Infobae

Ester Muñoz, "convencida" de que PP y Vox llegarán a acuerdos en Extremadura y Aragón: "Tenemos que ser capaces"

La representante parlamentaria del PP descarta nuevas elecciones en Extremadura y Aragón y asegura que las negociaciones avanzan, enfatizando la necesidad de cumplir con las demandas de los votantes que han respaldado un cambio de rumbo político

Ester Muñoz, "convencida" de que

IU espera que el debate sobre liderazgos no "queme" a Rufián y avisa que la gente no vota al que "más zascas"

IU espera que el debate
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España expulsó más extranjeros en

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa