Claudio Giráldez: "Pudimos habernos llevado más"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 14 feb (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, dijo después del empate contra el Espanyol en el RCDE Stadium (2-2) que se va "muy contento con el partido" de su equipo y "con la sensación" de que pudieron llevarse "más" puntos del feudo catalán.

Giráldez, en rueda de prensa, elogió el rendimiento del Celta: "Hemos interpretado muy bien lo que quería que pasara en el partido. Nos han tirado tres veces a portería, los dos goles y la de Edu Expósito en el minuto cinco. Es una pena porque creo que los dos goles son evitables".

El preparador del conjunto gallego destacó que su equipo atacó "con calma" durante todo el partido. "Hemos tenido momentos en los primeros quince minutos de la segunda parte para matar el partido. No hemos tenido el acierto que nos gustaría y nos vamos con un punto que es lo que cuenta", agregó.

Preguntado por el gol anulado por fuera de juego a Borja Iglesias en el minuto 77, el entrenador del Celta respondió de forma escueta: "Lo ha decidido así el árbitro y hay que aceptarlo. Cuesta. Me comunica que el toque del jugador del Espanyol (El Hilali) no es intencionado y eso hace que sea fuera de juego".

Giráldez reveló que las explicaciones del colegiado sobre ese episodio llegaron después de finalizar el encuentro y no antes. "Hay posible penalti, posible fuera de juego, agarrones... Es una acción con muchas cosas. El cuarto árbitro no sabía explicármelo", relató.

"Es un momento de tensión, hay que respetar el arbitraje que tenemos. Hay días mejores y peores para todos", añadido el responsable del banquillo del Celta.

El entrenador del Celta, asimismo, destacó la elevada "competitividad" interna en su plantilla. "Son 18 jugadores los que han hecho gol ya esta temporada y somos el equipo que más goles mete desde el banquillo. Esto hace que la gente entre muy enchufada. Me alegro por la unidad que veo", reflexionó. EFE

