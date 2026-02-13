Sumar ve un impacto cosmético endurecer las deducciones a los caseros que suban el precio

Madrid, 13 feb (EFE).- Sumar entiende que endurecer las deducciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler solo supone reducir su "privilegio fiscal" e insiste en que la prórroga automática de los alquileres es la única propuesta sobre la mesa "con un impacto real y no cosmético" en el mercado del alquiler.

Los socios del PSOE en el Gobierno subrayan que la medida de los socialistas para modular a la baja la actual deducción general del 50 % que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF no es nueva y que ya fue planteada en la mesa de negociación.

Entonces, Sumar expuso que, como única medida, no tiene capacidad para frenar la espiral alcista de los precios, que en el último lustro se han disparado más de un 40 %.

Con estas subidas de precios, Sumar considera que el efecto en el mercado del alquiler seguirá siendo "cosmético" y sin capacidad real para aliviar la carga de los inquilinos.

En este sentido, insiste en que la vía de los incentivos fiscales es "injusta" y lamenta que esta vía ponga el foco de nuevo únicamente en los intereses del arrendador cuando es urgente dar certidumbre, estabilidad y facilidades al inquilino, especialmente a aquellas personas angustiadas porque vence su contrato en los próximos meses y no saben qué va a ser de ellas.

Sumar considera que la solución a esta crisis de vivienda no puede partir de la voluntariedad de una parte. En este caso, de la buena voluntad del casero.

Por ello, defiende una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler como vía más eficaz para intervenir de inmediato este mercado.

Según los datos ofrecidos por Sumar, en 2021 se firmaron 632.369 contratos que son susceptibles de tener que ser renovados en 2026 con un mercado un 40 % más caro que entonces. Los 632.369 contratos con fin en 2026 afectarían a más de 1,6 millones de personas.

Una cifra que ronda los 2,7 millones si se suman también a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027.

Aunque no hay nada cerrado, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez está trabajando una propuesta en el seno del Gobierno que estudia modular a la baja la reducción general del 50 % que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF si éstos optan al final por subir el precio del alquiler, pero en ningún caso llegando al 0 %, según han indicado a EFE fuentes del mismo.

De esta forma, lo que se contempla es una propuesta que combine los incentivos de hasta el 100 % para quienes bajen el precio del alquiler (una medida que Sumar ya avanzó que no iba a apoyar en el Congreso de los Diputados, al igual que Podemos y EH Bildu) con desincentivos para quien lo encarezca. EFE