San Valentín impulsa el comercio electrónico: joyas, libros y mayor protagonismo de la IA

Madrid, 13 feb (EFE).- Este sábado se celebra en todo el mundo San Valentín, una festividad cuya popularidad crece con el paso de los años y que ha propiciado un impulso del comercio electrónico como vía para adquirir los tradicionales regalos, con un creciente protagonismo de la Inteligencia Artificial (IA).

La semana de San Valentín, del 9 al 15 de febrero, registrará un crecimiento del 5 % en número de pedidos 'online' y del 12 % en volumen de ventas respecto al año anterior, según refleja un estudio de la plataforma de ventas Flowwow, que subraya que el consumidor es cada vez más digital, planificado y orientado al valor.

Las previsiones apuntan a que el canal 'online' seguirá ganando peso como vía principal para la compra de regalos, con un protagonismo creciente del teléfono móvil y de la inteligencia artificial como herramienta de recomendación, ya que, según el estudio, se prevé que en 2026 una parte significativa de los regalos se elija a partir de sugerencias de asistentes de IA.

España se ha posicionado como uno de los países líderes de Europa en adopción de la IA -cerca del 4 % del tráfico global de Chat GPT en 2024 provenía de este país según datos de Microsoft-, y el 39,7 % de los españoles utiliza herramientas de IA, por lo que las marcas con mayor presencia y optimización en entornos digitales y de IA concentrarán una mayor demanda, según indica Flowwow.

Este incremento del comercio electrónico durante estas fechas se explica a través de la cantidad de consumidores que se suman a la celebración de esta romántica festividad.

Según una encuesta realizada por la Asociación Española de Consumidores (Aescon) en este 2026 casi el 60 % lo celebrará y sus estimaciones apuntan a un gasto medio de los consumidores del entorno de los 104 euros.

De las personas que celebrarán esta festividad, cuyo impacto se prevé mayor este año al caer en sábado, el 76 % señaló que contratará servicios de hostelería, una elección que también impactará en las reservas de aparcamientos cercanos a estos establecimientos.

Desde este viernes, las reservas han aumentado de forma significativa frente a uno normal, especialmente en ubicaciones céntricas y en 'parkings' situados en zonas con alta concentración de restaurantes y ocio, según los datos de la aplicación de aparcamientos en línea Parclick.

En Barcelona se han registrado incrementos de reservas de plazas de aparcamiento superiores al 200 % en comparación a otros viernes en zonas de ocio nocturno como el Eixample o Gracia, mientras que en Madrid se han anotado subidas superiores por Chamberí.

Además, según los datos de la plataforma 'online' de reservas TheFork (ElTenedor), las formalizadas en restauración para este 14 de febrero han aumentado un 31 % respecto a las realizadas el mismo día del año pasado, lo que refleja el creciente seguimiento que ha adquirido San Valentín y el impacto que tiene que caiga durante el fin de semana.

Las joyas y las flores son los productos más demandados, sin dejar de lado otros artículos de ropa, libros o discos.

Además, una opción muy demandada durante estas fechas son las escapadas en pareja, una elección que han planeado con su pareja el 58 % de los viajeros españoles, según datos del portal Booking.

Esta cifra confirma el peso de San Valentín como momento clave para los viajes románticos y sitúa a Madrid, Sevilla y Barcelona como principales destinos urbanos españoles. EFE