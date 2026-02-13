Page espera que Óscar López pida disculpas por sus críticas a Lambán que ve injustas

Toledo, 13 feb (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado la figura de Javier Lambán y ha calificado de "tremendamente injusto" que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, haya vinculado los resultados en los comicios en Aragón a que no hiciera "oposición" en su día y espera que pida disculpas.

En una entrevista con Carlos Alsina en el programa 'Más de uno' de Onda Cero, García-Page ha reconocido que está acostumbrado a escuchar "barbaridades" pero este episodio le ha parecido "especialmente duro", y ha mostrado su deseo de que hoy "pidan disculpas" por esas palabras.

García-Page ha afirmado que mantenía con Lambán una relación de amistad y admiración, y ha resaltado la talla moral del fallecido expresidente aragónes.

"Javier aguantó en responsabilidades políticas, en una lucha inmensa contra un cáncer atroz que se le fue multiplicando y en medio de todos los tratamientos, en medio de todo el dolor estuvo, como no van a estar muchos, manteniendo su palabra, sus ideas y sus convicciones", ha recalcado García-Page.

El presidente de Castilla-La Mancha espera que "pidan disculpas aunque sólo sea por establecer algo de alma", y ha enviado un abrazo a los familiares del fallecido expresidente. EFE