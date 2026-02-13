Julián Álvarez: “El gol lo esperábamos todos, siempre trabajo en silencio para mejorar”

Madrid, 13 feb (EFE).- Julián Alvarez, delantero internacional argentino del Atlético de Madrid, expresó que su reencuentro con el gol once partidos después lo venía esperando todo el equipo, explicó que fue “especial” porque fue el primero para su hijo, Amadeo, y repasó que “siempre” trabaja “en silencio” para mejorar.

“Lo veníamos esperando todos. Agradecerle al grupo y al cuerpo técnico que siempre me ‘bancaron’, sabían que ya iba a llegar y siempre trabajo en silencio para mejorar”, explicó en declaraciones a los medios del club tras anotar el cuarto de los cuatro tantos del Atlético al Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Un gol “para la confianza y para seguir que entren muchos más”, según expresó el delantero, que destacó que es el primer tanto desde el nacimiento de su hijo: “Un gol especial. Se lo dediqué a ellos que estaban acá en el estadio, así que muy feliz”.

Por eso levantó los brazos en la celebración. “Un poco por Amadeo porque, cuando duerme, lo hace con las manos así para arriba. Ya lo tenía pensando, no se me venía dando el gol, pero tarde o temprano iba a llegar”, repasó.

El Atlético ganó 4-0 al Barcelona en una noche memorable en el Metropolitano. “Antes del partido hablábamos de eso, de usar la energía de toda nuestra gente y nuestro estadio a favor. Creo que lo hicimos muy bien, sobre todo el primer tiempo tuvimos muchas ‘chances’, hicimos los cuatro goles en el primer tiempo y después supimos aguantarlo”, apuntó.

“Es una gran diferencia. Si bien quedan todavía 90 minutos allá, obviamente antes del partido deseábamos un resultado así”, agregó. EFE