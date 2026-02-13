Espana agencias

El juez del caso Errejón descarta archivar y cita al exdiputado el 17 de febrero para notificarle la apertura de juicio

El magistrado mantiene la investigación tras rechazar el cierre solicitado y convoca a Íñigo Errejón para comunicarle la continuación del proceso judicial, al considerar que existen pruebas que deben ser valoradas pese a la petición de exoneración fiscal

Guardar

El magistrado Adolfo Carretero comunicó que la actriz Elisa Mouliaá continúa ostentando la acusación particular en el proceso judicial contra Íñigo Errejón, según especifica una resolución a la que tuvo acceso Europa Press. En el mismo auto, el juez determinó que no corresponde archivar el caso y citó al exdiputado para el próximo 17 de febrero, fecha en la que le notificará formalmente la apertura del juicio oral relacionado con la acusación por presunta agresión sexual.

De acuerdo con Europa Press, la decisión del juez se produjo después de un periodo de incertidumbre en torno a la continuidad de Mouliaá como parte acusadora. Tras anunciar en sus redes sociales la retirada de la denuncia, la actriz aclaró públicamente que su renuncia no significaba una retractación sino un límite motivado por su sensación de aislamiento, manifestando que “ninguna otra víctima ha dado el paso” y que se encontraba “sola sosteniendo todo”. Esta comunicación llevó al magistrado a posponer la citación prevista para Errejón, a la espera de que la denunciante confirmase, de manera explícita, si deseaba o no seguir adelante con la acusación.

Después de la petición de absolución solicitada por la Fiscalía de Madrid en su escrito de conclusiones provisionales, la actriz resolvió relanzar su acusación contra Errejón. Así lo expresó ante diversos medios, calificando de “deleznable” la postura adoptada por el Ministerio Público. En su valoración, la Fiscalía argumentó que los hechos no constituían delito y consideró que los indicios presentados resultaban insuficientes, por lo que pidió al juez el sobreseimiento de la causa y la libre absolución del exdiputado.

Europa Press detalló que el origen del proceso se remonta a noviembre, momento en el que el magistrado instructor procesó a Errejón tras trece meses de investigaciones. Durante ese periodo se tomaron declaraciones a Errejón, a la denunciante, a testigos y a psiquiatras, además de solicitar a ambas partes la entrega de las conversaciones mantenidas a través de redes sociales en el contexto cercano a los hechos denunciados. Mouliaá presentó una denuncia en la que relató que los acontecimientos tuvieron lugar tras la presentación de un libro de Errejón, luego de casi un año manteniendo contacto por redes sociales. Según la versión sostenida por la actriz y recogida por Europa Press, tras finalizar el acto ambos acudieron a tomar cervezas en un bar y, debido a que ella planeaba ir a una fiesta, invitó al entonces portavoz de Sumar a acompañarla por cortesía.

El juez subrayó en su auto que, a pesar de la versión expuesta por el investigado y la aportación de pruebas periciales y documentales, los indicios existentes no han sido completamente desvirtuados. Según consignó Europa Press, este fue el motivo por el que rechazó el archivo solicitado y decidió continuar con el procedimiento judicial, a pesar de la petición de exoneración fiscal.

Al día siguiente de que la Fiscalía expusiera su solicitud de archivo, la Audiencia Provincial de Madrid se reunió para analizar el recurso presentado por Errejón, en el que solicitó dejar sin efecto la resolución que llevó a su procesamiento. El tribunal todavía no ha emitido un pronunciamiento sobre el recurso, por lo que la evolución del proceso permanece vinculada a la resolución que adopte este órgano judicial, según publicó Europa Press.

La citación del 17 de febrero está destinada a notificar de manera personal a Errejón la apertura de juicio oral, una diligencia procesal que inicialmente iba a realizarse el martes anterior, pero que quedó postergada por razones de seguridad jurídica. El magistrado optó por esperar la confirmación de la voluntad de Mouliaá respecto a su rol en el procedimiento, factor que, según la resolución divulgada por Europa Press, fue determinante para reactivar la causa.

La actuación de la Fiscalía resultó decisiva en la dinámica del proceso. En su escrito, el ente solicitó el archivo de las actuaciones bajo el argumento de insuficiencia probatoria y descartó la existencia de ilícito penal en los hechos atribuidos al exdiputado. Esta posición fue cuestionada por la denunciante, quien manifestó públicamente su desacuerdo antes de volver a constituirse en acusación particular.

El proceso judicial contra Íñigo Errejón sigue su curso con la acusación particular sostenida por Elisa Mouliaá y la citación fijada por el juez Adolfo Carretero, mientras la Audiencia Provincial de Madrid estudia el recurso planteado por la defensa del exdiputado para el archivo de la causa, tal como consignó Europa Press.

Temas Relacionados

Íñigo ErrejónAgresión sexualElisa MouliaáAdolfo CarreteroFiscalía de MadridAudiencia Provincial de MadridJuicio oralSumarEuropa PressMinisterio PúblicoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Diez horas de rescate de un hombre atrapado con barro hasta la cintura en Málaga

Infobae

Coloridos enmascarados y cinturones de cencerros animan el carnaval ancestral zamorano

Infobae

El canadiense Kingsbury amplía su dominio en esquí acrobático con un oro en baches dual

Infobae

Montero y Bolaños protagonizarán la próxima sesión de control del Congreso ante la ausencia de Sánchez y siete ministros

Montero y Bolaños protagonizarán la

Vítor Pereira, nuevo entrenador del Nottingham Forest

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Suspenden de sueldo a un

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

ECONOMÍA

Air Europa volverá este martes

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid