El juez del caso Errejón descarta archivar y cita al exdiputado el 17 de febrero para notificarle la apertura de juicio

El magistrado Adolfo Carretero comunicó que la actriz Elisa Mouliaá continúa ostentando la acusación particular en el proceso judicial contra Íñigo Errejón, según especifica una resolución a la que tuvo acceso Europa Press. En el mismo auto, el juez determinó que no corresponde archivar el caso y citó al exdiputado para el próximo 17 de febrero, fecha en la que le notificará formalmente la apertura del juicio oral relacionado con la acusación por presunta agresión sexual.

De acuerdo con Europa Press, la decisión del juez se produjo después de un periodo de incertidumbre en torno a la continuidad de Mouliaá como parte acusadora. Tras anunciar en sus redes sociales la retirada de la denuncia, la actriz aclaró públicamente que su renuncia no significaba una retractación sino un límite motivado por su sensación de aislamiento, manifestando que “ninguna otra víctima ha dado el paso” y que se encontraba “sola sosteniendo todo”. Esta comunicación llevó al magistrado a posponer la citación prevista para Errejón, a la espera de que la denunciante confirmase, de manera explícita, si deseaba o no seguir adelante con la acusación.

Después de la petición de absolución solicitada por la Fiscalía de Madrid en su escrito de conclusiones provisionales, la actriz resolvió relanzar su acusación contra Errejón. Así lo expresó ante diversos medios, calificando de “deleznable” la postura adoptada por el Ministerio Público. En su valoración, la Fiscalía argumentó que los hechos no constituían delito y consideró que los indicios presentados resultaban insuficientes, por lo que pidió al juez el sobreseimiento de la causa y la libre absolución del exdiputado.

Europa Press detalló que el origen del proceso se remonta a noviembre, momento en el que el magistrado instructor procesó a Errejón tras trece meses de investigaciones. Durante ese periodo se tomaron declaraciones a Errejón, a la denunciante, a testigos y a psiquiatras, además de solicitar a ambas partes la entrega de las conversaciones mantenidas a través de redes sociales en el contexto cercano a los hechos denunciados. Mouliaá presentó una denuncia en la que relató que los acontecimientos tuvieron lugar tras la presentación de un libro de Errejón, luego de casi un año manteniendo contacto por redes sociales. Según la versión sostenida por la actriz y recogida por Europa Press, tras finalizar el acto ambos acudieron a tomar cervezas en un bar y, debido a que ella planeaba ir a una fiesta, invitó al entonces portavoz de Sumar a acompañarla por cortesía.

El juez subrayó en su auto que, a pesar de la versión expuesta por el investigado y la aportación de pruebas periciales y documentales, los indicios existentes no han sido completamente desvirtuados. Según consignó Europa Press, este fue el motivo por el que rechazó el archivo solicitado y decidió continuar con el procedimiento judicial, a pesar de la petición de exoneración fiscal.

Al día siguiente de que la Fiscalía expusiera su solicitud de archivo, la Audiencia Provincial de Madrid se reunió para analizar el recurso presentado por Errejón, en el que solicitó dejar sin efecto la resolución que llevó a su procesamiento. El tribunal todavía no ha emitido un pronunciamiento sobre el recurso, por lo que la evolución del proceso permanece vinculada a la resolución que adopte este órgano judicial, según publicó Europa Press.

La citación del 17 de febrero está destinada a notificar de manera personal a Errejón la apertura de juicio oral, una diligencia procesal que inicialmente iba a realizarse el martes anterior, pero que quedó postergada por razones de seguridad jurídica. El magistrado optó por esperar la confirmación de la voluntad de Mouliaá respecto a su rol en el procedimiento, factor que, según la resolución divulgada por Europa Press, fue determinante para reactivar la causa.

La actuación de la Fiscalía resultó decisiva en la dinámica del proceso. En su escrito, el ente solicitó el archivo de las actuaciones bajo el argumento de insuficiencia probatoria y descartó la existencia de ilícito penal en los hechos atribuidos al exdiputado. Esta posición fue cuestionada por la denunciante, quien manifestó públicamente su desacuerdo antes de volver a constituirse en acusación particular.

El proceso judicial contra Íñigo Errejón sigue su curso con la acusación particular sostenida por Elisa Mouliaá y la citación fijada por el juez Adolfo Carretero, mientras la Audiencia Provincial de Madrid estudia el recurso planteado por la defensa del exdiputado para el archivo de la causa, tal como consignó Europa Press.