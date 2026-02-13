Bolaños apela a la responsabilidad de los grupos para sacar adelante el escudo social

Madrid, 13 feb (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha apelado a la responsabilidad de los grupos políticos para sacar adelante el real decreto de escudo social, "para que nadie se quede en la calle, para que todo el mundo pueda encender a la calefacción y para que haya ayudas a los afectados de los incendios y las víctimas de la dana".

En declaraciones a los medios este viernes antes de reunirse con la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, Bolaños ha defendido que el Gobierno seguirá trabajado para contar con los apoyos parlamentarios y sacar adelante estas medidas incluidas en el real decreto de escudo social que se votará en el Congreso en las próximas semanas.

"Creo que es fundamental que haya un escudo social potente en nuestro país", ha destacado el titular de Justicia, que ha subrayado que en este tiempo "tan desapacible" que tenemos este invierno, "tan duro y con estas fuertes lluvias", es "fundamental que todos seamos responsables y que no dejemos a nadie en la calle", porque es "inhumano".

El Gobierno y el PSOE, ha dicho, va a apoyar que haya un escudo social, que nadie se quede en la calle, que todo el mundo pueda encender la calefacción y que haya ayudas a los afectados de los incendios forestales y también a las víctimas de la dana.

Sobre la aprobación ayer en el Congreso de la ley contra la multirreincidencia impulsada por Junts, ha señalado que se trata de una preocupación del Gobierno "que viene de antiguo" y en la que el Ministerio de Justicia lleva años trabajando.

"Tanto es así que hemos trabajado para también aprobar esa ley en la que se refuerza el tipo penal de la multirreincidencia en el Código Penal y hemos llegado a un acuerdo, como hacemos tantas veces, con Junts y con ERC porque somos un Gobierno dialogante", ha defendido.

En este sentido, ha destacado que la votación de ayer fue un ejemplo de diálogo con las fuerzas políticas que han apoyado esta ley. "Somos un Gobierno que llega a acuerdos, un Gobierno que avanza, un Gobierno que sigue aprobando medidas que mejoran la vida de la gente", ha apuntado.

En cuanto a la queja del Gobierno de España ante el de Italia por haber convocado, antes de la cumbre informal de los Veintisiete de este jueves, reunión de líderes a la que Pedro Sánchez no fue invitado, Bolaños ha reconocido que España no asistió a esa reunión previa "y lo trasladamos con absoluta normalidad".

"Nuestra posición política es que obviamente, todas las negociaciones y todos los acuerdos a los que se llegue en la Comisión Europea, en el Consejo Europeo, han de ser acuerdos y negociaciones a 27", ha resaltado.

Los jefes de Estado o de Gobierno de la UE se reunieron este jueves en el castillo de Alden Biesen, en la localidad belga de Bilzen, convocados por el presidente del Consejo, António Costa, con el fin de debatir sobre la profundización del mercado único y la mejora de la competitividad de la Europa comunitaria.

Pero de forma previa, una veintena de líderes mantuvieron un encuentro para coordinar sus posturas en un hotel próximo al castillo, un acto que fue impulsado por el canciller alemán Friedrich Merz; la primera ministra italiana Giorgia Meloni; y su homólogo belga, Bart de Wever. EFE

