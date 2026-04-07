El 89,5 % de la plantilla de Solvay en Cantabria apoya el acuerdo para el ERE en su planta

Santander, 7 abr (EFE).- Un 89,5 % de la plantilla de la fábrica de Solvay en Torrelavega (Cantabria) ha respaldado el acuerdo con la dirección para el expediente de regulación de empleo (ERE), tras la negociación entre el comité y los responsables de la factoría, que ha supuesto reducir el primer planteamiento de la química.

Según informa en una nota de prensa UGT, que preside el comité de empresa, la participación, en la votación celebrada la tarde-noche de este lunes, ha sido del 81 % y ha habido 248 votos favorables, 29 en contra y ninguno nulo o en blanco.

El principio de acuerdo del ERE alcanzado el pasado 1 de abril suponer reducir los 77 despidos planteados por la compañía a 45 y la opción de que se alcancen los 52 “en el caso de que siete personas que no estaban incluidas optaran por acogerse voluntariamente, si la empresa también lo acepta”, explica el sindicato.

Además el acuerdo del ERE estipula unas indemnizaciones para los despidos de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades para las personas mayores de 63 años.

También recoge un plan de rentas con el 80 % del salario neto para los trabajadores entre 58 y 63 años, y una indemnización de 40 días por año trabajado con un tope de 30 mensualidades para las que tengan una edad inferior a los 58 años.

El acuerdo incluye incentivos, que pueden alcanzar los 30.000 euros, para quienes decidan acogerse de forma voluntaria a este acuerdo para abandonar la empresa.

El comité de empresa de Solvay (UGT-FICA, CCOO y USO) ha agradecido tras la votación, que se cerró anoche sobre las 23.00 horas, a toda la plantilla la alta participación y el desarrollo de la jornada de votación.

“Más allá de la retirada del ERE, nuestro objetivo era minimizar el impacto del mismo y unas condiciones aceptables en las indemnizaciones y muy superiores a las inicialmente planteadas por Solvay, tal y como recoge el acuerdo aceptado hoy por la plantilla”, ha afirmado el comité. EFE