Vito Quiles declara como querellado por difundir datos de la exministra Beatriz Corredor

Madrid, 7 abr (EFE).- Una jueza de Madrid toma declaración este martes a Vito Quiles como querellado por un presunto delito de revelación de secretos al difundir en redes sociales el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica y exministra, Beatriz Corredor, tras el apagón del 28 de abril de 2025.

La titular del juzgado de instrucción número 23 de Madrid, Sonia Agudo, ha citado para este martes al agitador como consecuencia de la citada querella, que Beatriz Corredor ya ratificó ante el juzgado y en la que pide investigar si Quiles incurrió en revelación de secretos al difundir imágenes de su casa y hacer llamamientos para que realizasen "escraches".

Vito Quiles acudirá y tiene previsto contestar a todas la partes, según ha explicado su letrado, Juan Gonzalo Ospina.

En la querella se relata cómo Quiles publicó varios mensajes en la red social X y en su canal de Telegram (el 30 de abril y el 3 de mayo de 2025). En uno de los cuales criticaba que la presidenta de Red Eléctrica no acudía a su puesto de trabajo "pese a la magnitud de la crisis energética que enfrenta España", en referencia al apagón ocurrido días antes, e incluía el nombre de la calle en la que vive.

En otro mensaje criticaba que Corredor contrate "con fondos públicos" vigilantes de seguridad para "blindar" su calle, cuyo nombre repite, según la querella, que sostiene que Quiles cometió acoso por "la vigilancia" y "persecución" que llevó a cabo junto al domicilio familiar de Corredor, cuya ubicación desveló "con el evidente ánimo de que sus seguidores dirijan frente a la Sra. Corredor una constante campaña de acoso y hostigamiento".

Recientemente la presidenta de Red Eléctrica y exministra pidió al juzgado que obligara a Quiles a borrar de sus redes sociales las publicaciones que incluyen datos privados suyos.

Vito Quiles se opuso a esta medida al considerar que no publicó nada ilícito y que los datos de Corredor que difundió en sus redes ya eran públicos al haber aparecido en medios de comunicación, lo que según su defensa refuerza la tesis de que no existe delito y hay que archivar la causa. EFE