El nuevo estatuto del universitario facilitará los estudios con la actividad laboral

Madrid, 7 abr (EFE).- El nuevo estatuto del estudiante universitario, que sustituirá al aprobado en 2010, facilitará la compatibilidad de los estudios con la actividad laboral del alumnado y mejorará las garantías de calidad en las prácticas académicas externas y en la movilidad nacional e internacional.

Estos son algunos de los objetivos del nuevo proyecto de real decreto que prepara el Ejecutivo y cuyo periodo de consulta pública se ha abierto hasta el 15 de abril.

Una norma cuyos principios rectores han sido consensuados con la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), con el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) y con la Coordinadora de Representantes de las Universidades Públicas (CREUP) y que ahora recibirá alegaciones para elaboración de sus artículos.

El nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario pretende solucionar desafíos como el crecimiento de los estudiantes matriculados y sus dificultades para encontrar alojamiento a precios asequibles, lo que en muchos casos les lleva a tener que trabajar para pagarse la vivienda.

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) avisó al inicio de curso de que la última subida del precio de las habitaciones para estudiantes, que se había incrementado un 14 %, estaba amenazando la igualdad de oportunidades.

CREUP exige un plan urgente de residencias públicas, ayudas al alquiler y regulación de precios en ciudades universitarias.

De hecho, el Consejo de Colegios Mayores también pide un Pacto de Estado para la creación de colegios mayores.

El decreto también abordará la tensión que existe entre la alta demanda de determinadas titulaciones, como Medicina, y la limitación de la oferta pública, así como el aumento del estudiantado extranjero o la expansión de la docencia virtual y el incremento del peso de las universidades privadas.

En el curso 2024-2025, más de 475.000 solicitudes competían por 245.000 plazas ofertadas en el sistema público universitario.

Según los últimos datos del Ministerio, se cubrieron 231.556 y se matricularon en primera opción en estas plazas 163.613 estudiantes.

Las titulaciones con mayor tasa de preferencia fueron, con mucha diferencia, las de los ámbitos de Medicina y Veterinaria. En el caso de Medicina se contabilizan 10 solicitudes por cada plaza ofertada y en Veterinaria 7.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, recalcó durante la última reunión del Pleno de CEUNE que la reforma del estatuto persigue "garantizar nuevos derechos para el estudiantado y transitar hacia un futuro de progreso dentro del mundo universitario", que ha cambiado en los últimos quince años.

"Tenemos que garantizar que el esfuerzo de las familias y del estudiantado se vea recompensadas con un título que cumple con los estándares calidad de nuestro país. También la sociedad necesita tener garantizado por el sistema que todo titulado universitario de nuestro país tenga la capacidad de desarrollar su profesión en términos de calidad", recordó Morant recientemente.

Precisamente, entre los objetivos de la norma está fortalecer el carácter inclusivo de la universidad, reconociendo el derecho del estudiantado con discapacidad. También robustecer la participación estudiantil en la universidad y en la vida universitaria.

En este sentido se regulará el funcionamiento del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado.

Por otra parte, el decreto actualizará el sistema de evaluación y de seguimiento del aprendizaje del estudiantado.EFE