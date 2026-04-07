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Mujer latina de 18 a 44 años, la que más barreras encuentra para acceder a la sanidad

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Madrid, 07 abr (EFE).- Casi 13.000 personas se toparon con barreras para acceder al sistema sanitario en España en 2025, sobre todo por la imposibilidad de aportar un padrón municipal, y en su mayoría fueron mujeres de entre 18 y 44 años, de procedencia latinoamericana, seguida del norte de África, según un informe de Médicos del Mundo.

Con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebra este martes, Médicos del Mundo ha elaborado el IV Informe de Barreras al Sistema Nacional de Salud, que coincide con el lanzamiento de su iniciativa 'Día Mundial de la (casi) Salud', para visibilizar que la universalidad del sistema sanitario sigue sin estar totalmente garantizada, y pone el foco en una idea clave: la sanidad española salva vidas, pero no llega a todas la personas.

"La iniciativa combina orgullo y denuncia. Queremos mostrar nuestro orgullo por la sanidad pública, pero también denunciar las carencias que aún persisten", explica en un comunicado Pepe Fernández, presidente de Médicos del Mundo en España.

En el informe, la ONG precisa que en 2025 ha documentado "un total de 34.545 casos de barreras de acceso que han padecido 12.768 personas. Esto quiere decir que cada persona ha confrontado de media 2,7 barreras".

Sobre estas barreras, explica que más de la mitad fue "la imposibilidad de aportar padrón con una antelación mínima de tres meses". Además, cita barreras informativas, lingüísticas, físicas (vinculadas al transporte), económicas o culturales (entendidas como falta de sensibilidad ante la percepción de los pacientes por su origen sociocultural, y que se produjeron en 3.141 de estos casos).

Médicos del Mundo denuncia que los datos del informe no revelan un "empeoramiento de la situación sino la continuidad de un grave problema que las autoridades no están abordando debidamente".

Esta inacción repercute en la salud de muchas personas vulnerables: "Así, sólo en 2025 hemos documentado 45 casos de cáncer, 65 de enfermedades cardiovasculares, 105 de diabetes, 119 de hipertensión, 70 de VIH, 80 de salud mental grave, 26 de enfermedades respiratorias, 47 de enfermedades degenerativas como esclerosis o alzhéimer, o 29 casos de interrupción voluntaria del embarazo que no han sido debidamente atendidas", detalla.

Sobre el perfil sociodemográfico, explica que la mayoría son mujeres –casi tres a uno respecto de los hombres– en edad adulta pero jóvenes –entre 18 y 44 años– y de procedencia latinoamericana, seguida del norte de África.

"Si bien la inmensa mayoría de la población excluida que hemos atendido tiene origen extranjero, cabe señalar que casi un 2 % de esta es de nacionalidad española", añade.

La ONG valora el Real Decreto aprobado el pasado 10 de marzo, que restituye el acceso a la sanidad pública para personas migrantes en situación irregular. "Ahora les corresponde a las comunidades autónomas aplicar el nuevo reglamento, y hacerlo con diligencia y con objetividad, sin sesgos ideológicos y sin interpretaciones restrictivas", advierte.

Por todo ello, pide al Gobierno y al Congreso de los Diputados aprobar el proyecto de ley de sanidad universal, que reconozca la titularidad del derecho a la atención sanitaria a todas las personas que viven de forma efectiva en España, independientemente de su situación administrativa. Asegurar en todo caso la atención con cargo a fondos públicos a menores de edad, mujeres embarazadas y atención en urgencias.

En el comunicado, Médicos del Mundo denuncia también otras deficiencias del sistema, que resume en las largas listas de espera; falta de profesionales y saturación en atención primaria; malas condiciones laborales y falta de recursos; y el copago farmacéutico, que afecta sobre todo a personas mayores y con bajos ingresos. EFE

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