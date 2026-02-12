Espana agencias

Sánchez apoya hoy ante los líderes de la UE dar preferencia a productos europeos y la Europa a varias velocidades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladará este jueves el apoyo de España a la propuesta para anteponer los productos europeos frente a los extracomunitarios conocida como 'Made in Europe' y también la iniciativa para agilizar las decisiones en la UE y que no sea obligatorio el consenso de los 27.

El jefe del Ejecutivo expondrá esta posición ante el resto de líderes de la UE, en un retiro informal en el castillo de Alden Biesen (Bélgica) organizado por el presidente del Consejo, el portugués António Costa, en el que los socios buscarán soluciones para acelerar la competitividad europea frente a las tensiones geopolíticas y las presiones de Estados Unidos y China.

La cumbre comenzará formalmente a las 10.00 horas, aunque previamente se llevará a cabo una reunión previa de coordinación impulsada por el canciller alemán, Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, en la que participarán, en total una quincena de mandatarios, incluido el francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen. Sin embargo, Sánchez no participará en este encuentro preliminar, según confirman fuentes de Moncloa.

MÁS INTEGRACIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA

Desde el Gobierno trasladan que España apoya esta propuesta de Europa a varias velocidades para favorecer la integración y más aún "en el contexto actual".

En este sentido recuerdan que hace unas semanas el presidente ya planteó la necesidad de avanzar en la integración europea en ámbitos como la seguridad y la defensa "aunque no sea con el acuerdo unánime de los 27 estados miembros, a diferentes velocidades".

Los líderes europeos abordarán este asunto después de que Von der Leyen abriese la puerta a que la UE avance a dos velocidades si el bloqueo de algunos socios impide tomar decisiones clave a 27, con alianzas en formatos más reducidos que permitan acelerar el calendario en puntos clave que afecten a la competitividad común.

FAVORECER LOS PRODUCTOS 'MADE IN EUROPE'

Respecto al 'Made in Europe' España se muestra a favor de la preferencia europea y de la creación de mercados tractores que impulsen la capacidad industrial de la UE "incluido el acero bajo en carbono que se hace en España", apuntan fuentes del Gobierno.

España también apoya establecer condiciones de inversión extranjera en sectores clave y obligar a este capital a transferir tecnología y conocimiento.

Por otro lado, respecto a la propuesta de deuda conjunta europea para sectores estratégicos en materia de inversiones, fuentes de Moncloa recuerdan que Sánchez ha venido defendiendo en varias ocasiones la emisión de eurobonos. Para el Gobierno se trata de una herramienta que impulsa la inversión pública hacia objetivos estratégicos de la UE y que potencia la moneda común.

Finalmente, Sánchez abogará por impulsar la competitividad de la Unión Europea reforzando las políticas sociales en formación, el "reciclaje del capital humano" y también atrayendo talento extranjero , en un contexto de envejecimiento de la población en el continente.

En ese sentido destacan el reciente acuerdo firmado entre la UE e India para facilitar la llegada de profesionales e investigadores como un ejemplo para avanzar en esta materia y espera que los actuales acuerdos bilaterales puedan escalar a nivel comunitario.

