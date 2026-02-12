Espana agencias

Mónica García defiende que Díaz forma parte de la alianza de izquierda y aclara: El liderazgo lo decidirán "entre todos"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, forma parte de la alianza de izquierda que "está en construcción", si bien ha aclarado que el liderazgo de la misma lo decidirán "entre todos" los partidos que se han sumado a este movimiento.

"El tejado lo pondremos entre todos y el liderazgo que se presente lo decidiremos entre todos", ha sentenciado la ministra en una entrevista en el programa 'La hora de La 1', recogida por Europa Press, tras ser preguntada por el nombre del candidato que liderará la nueva alianza de izquierdas que presentarán Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comunes en un acto del día 21 de febrero.

García ha insistido en "primero construir la casa" y después ponerle el nombre y ver "quién lo lidera". "Tiene mucho más valor el construir realmente una opción progresista que sea capaz de enfrentar a las ultraderechas", ha defendido.

Cuestionada por el nombre de la ministra de Trabajo como la candidata para liderar el espacio, la también líder de Mónica Madrid se ha limitado a afirmar que Díaz "es parte de la construcción, por supuesto," de la "casa común" que quiere aglutinar a las fuerzas progresistas, resaltando que gracias a la vicepresidenta salió adelante la coalición electoral de 2023 que sirvió para revalidar el Gobierno de coalición progresista. "Aquí no sobra nadie, aquí somos todos", ha añadido.

Mónica García también ha defendido que, pese al "ruido" que se genera de que "hay división" en la izquierda, cree que "el espacio progresista no ha estado más unido como ahora que nunca". "Nunca hemos tenido esta red, esta alianza de voluntades. Hemos pasado de una coalición de siglas a una alianza de voluntades de hacernos cargo", ha enfatizado.

Por último, la ministra ha apoyado el "debate" suscitado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de que hay que generar "algo que ilusione" y que no vaya "nuevamente otra vez de hiperliderazgos", sino de un proyecto que sea "estable" para enfrentarse a la ultraderecha española.

