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El MoraBanc y San Pablo Burgos se citan con la permanencia en juego

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Andorra La Vella, 16 may (EFE).- El MoraBanc Andorra y el Recoletas Salud San Pablo Burgos se citan el domingo (19 horas) con la permanencia en la Liga ACB en juego a tres jornadas para el final.

Los de Žan Tabak llegan con un triunfo menos que los burgaleses dirigidos por Porfi Fisac y que el Dreamland Gran Canaria de Néstor 'Ché' García. Y está igualado con Casademont Zaragoza aunque los aragoneses tienen un partido menos.

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Para los del Principado sólo les vale la victoria contra el único rival de los de abajo al cuál le tiene ganado, de momento, el 'average'. Para el Recoletas Salud San Pablo Burgos una victoria seria dar un paso de gigante hacía la salvación a Primera FEB. Desde la llegada de Porfi Fisac al banquillo burgalés, la mejora ha sido una evidencia total y acumula tres victorias en los últimos cuatro partidos.

El club del Principado dio un paso atrás el jueves después de perder en la pista del Asisa Joventut de manera clara y contundente. Volvió a dar muestras de debilidad tanto mental como de juego.

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El técnico de Split tiene a jugadores por debajo de su mejor nivel como Aaron Best, Justin McKoy o Kyle Kuric. En los últimos tres partidos dejó fuera de la convocatoria al escolta Xavier Castañeda por el excesos de jugadores exteriores en su plantilla. Además, la plantilla tiene que mejorar mucho en el aspecto defensivo y en el físico dónde hay mucha diferencia con casi todos sus rivales.

En el partido de la primera vuelta, el MoraBanc de la época de Joan Plaza venció por 86-93 con el partidazo de Shannon Evans II (27 puntos, 5 asistencias, 31 valoración). En los burgaleses estaba el técnico italiano Bruno Savignani y destacó Dani Díez con 21 puntos. Desde entonces, las dos plantillas han sufrido cambios en el banquillo y la plantilla.

En el partido del Principado, Porfi Fisac tendrá que buscar la mejor fórmula para parar el buen momento del pívot Artem Pustovyi y Žan Tabak tendrá que mostrar especial atención en la tripleta formada por Raulzinho Neto, Gonzalo Corbalán y Ethan Happ. Estos tres jugadores llegan en un momento de forma muy bueno y están siendo providenciales en los últimos encuentros.

Los dos equipos se enfrentarán sabiendo el resultado del Dreamland Gran Canaria que visita el Hiopos Lleida y el del Casademont Zaragoza que juega el sábado contra el BAXI Manresa. La Primera FEB acecha a todos y más al MoraBanc Andorra que está en peor situación. EFE

vds/and/og

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