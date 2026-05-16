La vihuela, “un instrumento misterioso” que protagoniza este sábado La Rioja Festival

Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 16 may (EFE).- El músico José Miguel Moreno ofrece este sábado un concierto en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla (La Rioja) con el que pone en valor la vihuela como “un instrumento misterioso”, del que proceden las guitarras española, flamenca y eléctrica.

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Moreno (Madrid, 1955), considerado un eminente especialista en interpretación histórica, protagoniza un recital con vihuela y guitarra barroca enmarcado en la programación de la quinta edición de La Rioja Festival, que se celebra hasta el próximo día 24.

El Monasterio de Yuso, "cuna del español", acoge un concierto que, “simbólicamente, está dedicado a la evolución de la guitarra española durante 200 años, entre los años 1500 y 1700”, ha subrayado.

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“Toda la gente conoce la guitarra española, flamenca y eléctrica, pero, en realidad, todo viene de un instrumento que se llama la vihuela, que fue el grandísimo instrumento de los siglos XV y XVI en España”, ha remarcado.

Esta época, ha continuado, “fue de las más gloriosas a nivel de poder y economía, con lo que la música también tenía un poder tremendo y surgieron grandísimos compositores, que han sido de lo más grande del mundo”.

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“Algunos ‘locos’ como yo y como muchísimos otros nos dedicamos a redescubrir a estos compositores y a sacarlos a la luz”, ha apuntado Moreno, para quien la vihuela era "tremenda y maravillosa, pero solo se conservan tres de ellas en el mundo, aunque ni siquiera se puede asegurar”.

Ha destacado que “este instrumento se tocó muchísimo y se conservan unos pocos manuscritos”, a partir de los que él ha podido extraer el ADN para construir su propia vihuela, que es la que toca en directo.

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“Normalmente, los instrumentos que toco los he construido yo porque es un camino muy bonito”, ha detallado este artista, quien ha remarcado que su interés por este arte se debe a que, “si te fijas en las músicas de esa época, la calidad era inmensa”.

Respecto al proceso de construcción de una vihuela, ha explicado que “no es tan difícil” porque existe iconografía con la que se pueden conformar las medidas del instrumento, a lo que se une que han llegado hasta la actualidad “todos los escritos de los violeros de la época sobre cómo se construían”.

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Moreno ha indicado que la vihuela, a pesar de ser parecida en apariencia a la guitarra, tiene muchísimas diferencias en el sonido porque es “un instrumento muy potente”, como ejemplifica que, en conciertos ante 1.500 personas en una sala sin amplificación, “funciona y la gente lo escucha perfectamente”.

“Lo que pasa es que tienes que construirla y tienes que tocarla con una serie de técnicas especiales”, ya que “no vale hacer una vihuela como una guitarra, ni tampoco tocarla como si fuera una guitarra”, ha precisado.

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Ha asegurado que tocar la vihuela tiene sus técnicas específicas, con el fin de “no perder los valores de la música y, sobre todo, que el sonido sea realmente consistente y potente”.

“Aunque parece que no es un instrumento popular, sí que se dan muchos conciertos por el mundo" y "la gente empieza tener ya un concepto bastante avanzado de lo que es este mundo y de lo que realmente ha condicionado a que lleguemos hoy en día a las guitarras que conocemos”, ha incidido. EFE

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