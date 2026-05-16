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El maestro y pedagogo Gregorio Luri critica que se eduque el 'yo' y no en la cultura común

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Madrid, 16 may (EFE).- El maestro, pedagogo y doctor en Filosofía Gregorio Luri avisa de que en las aulas cada vez se educa más en "la pedagogía del 'yo' que en mantener la cultura de lo común", lo que ve clave para el aprendizaje y saber comunicarnos.

En su nuevo libro 'Pedagogismo' (CEU Ediciones) publicado junto con el licenciado en Matemáticas por la Universidad La Sapienza de Roma, Fausto di Biase, el autor español incide en la importancia de no "despreciar la memoria" y los contenidos frente a las nuevas metodologías basadas en el pedagogismo, donde ya no se transmite una sabiduría sino destrezas.

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Comenta el debate abierto en algunos países como Francia entre los partidarios del conocimiento y los del pedagogismo en la escuela.

"Ahora es más importante generar pensamiento crítico que contenidos pero no puede haber pensamiento crítico en ausencia de información", señala durante la presentación del nuevo libro, un ensayo que también muestra una preocupación por la falta de formación del docente.

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"¿Para qué necesitamos estudiar los afluentes de los ríos o los descendientes de los Reyes Católicos?", se pregunta tras avisar que desde un 'yo' no sería necesario porque "ya está todo en internet" pero que desde la cultura de lo común "es esencial" porque "tenemos una cultura compartida".

Pone como ejemplo la lectura de 'El Quijote' de Miguel de Cervantes, al que "se debe guardar un respeto".

Luri no cree que los escolares deban leer 'El Quijote' pero sí que los docentes tienen la obligación de explicarlo en las aulas.

Tanto Luri como Di Biase advierten del peligro de que en Europa se instale la teoría procedente de Estados Unidos de hacer pedagogía en la escuela y dejar al margen el esfuerzo en favor de la espontaneidad.

El libro señala que según esta teoría ya no se trata de formar al niño en una disciplina sino de enseñarle a aprender, ya no de transmitirle sabiduría sino de iniciarlo en unas destrezas y los profesores apenas deben brindar al alumno las herramientas para que alcancen por sus fuerzas el conocimiento-

"Un niño al que no se educa no es un niño más libre, es simplemente un niño asilvestrado", advierte Luri.

Critica un "abuso absoluto" de las pantallas y de las tecnologías dentro de la escuela, que ha marginado el "cara a cara" con el docente. "Una pizarra de tiza es un recurso educativo porque se puede subrayar un concepto", señala mientras que reflexiona sobres si no debe ser la escuela la que eduque en el bueno uso de estas herramientas, ya que "sabemos que no podremos prescindir de ellas".

"¿Y como introducir el elemento de la educación en el uso de pantallas?: pues no hay que tener prisa", recalca al tiempo que recuerda que deben ser "complementos" como en la antigüedad se utilizaban "tabletas de arcilla, de cera o estiletes".

"¿Qué sentido tiene hablar de equidad, cuando las familias tienen que dedicar recursos para complementar la educación de sus hijos?", se pregunta Luri al señalar que este es uno de los principales problemas que hay en el sistema educativo español.

Explica que mientras las familias ricas quieren ampliar el conocimiento de sus hijos, las más desfavorecidas destinan recursos a refozarles en materias imprescindibles, como las matemáticas: "Esto quiere decir que hay una necesidad de completar en el mercado lo que el sistema educativo no te da".

 Al o que suma el malestar docente sobre cómo abordar la diversidad en las aulas y la inclusión.

"Lo que ha explotado en Cataluña y Valencia (docentes en huelga) irá recorriendo el resto del país. Y no se soluciona solo con subidas de sueldo", insiste Luri que recuerda el elevado porcentaje de alumnado con un diagnóstico en las aulas y la complejidad del trabajo docente.

Y la bajada del número de alumnos por clase no garantiza mejor rendimiento escolar ni la calidad educativa, aunque si mejora la atención, indica.

"En la pedagogía del 'yo' no cabe un niño introvertido. Se dice que hay que llevarlo al psicólogo", lamenta.EFE

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022939368)

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EFE

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