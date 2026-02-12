Espana agencias

Mboko acaba con la racha de Rybakina

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- La joven canadiense Victoria Mboko acabó con la racha de la kazaja Elena Rybakina, ganadora del Abierto de Australia, y se situó en las semifinales del torneo de Doha igual que la checa Karolina Muchova que superó a la rusa Anna Kalinskaya en el último choque de la sesión.

Victoria Mboko gana a la kazaja por 7-5, 4-6 y 6-4 dos horas y veinticinco minutos y alargó su momento dulce además de frenar la trayectoria de su rival que llevaba nueve victorias seguidas y que apuntaba al número dos del mundo tras la eliminación, este miércoles, de la polaca Iga Swiatek, vigente campeona.

Mboko, de 19 años, remontó un 4-2 en contra en el tercer set y por segunda vez seguida se impuso a una top 10 después del triunfo ante la rusa Mirra Andreeva.

La canadiense se enfrentará a la letona Jelena Ostapenko en sus segundas semifinales de un WTA 1000 y puede situarse, al final del torneo, entre las diez mejores del mundo.

Por su parte, la checa Karolina Muchova ganó a la rusa Kalinskaya por 6-3 y 6-4 y será la adversaria de la griega Maria Sakkari que acabó con la racha de la tres veces campeona, Iga Swiatek, a la que superó en tres sets (2-6, 6-4 y 7-5). EFE

