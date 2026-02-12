Espana agencias

Marlaska esgrime que no hay "elementos" para negar el registro de Noviembre Nacional como partido político

El titular de Interior afirma que, tras revisar el caso, no existen argumentos jurídicos para impedir la inscripción del grupo promovido por Enrique Lemus, aunque las autoridades vigilarán sus movimientos para garantizar el respeto a la normativa vigente

Durante su intervención en València, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, subrayó que, pese a la inscripción de Noviembre Nacional como partido político, las autoridades estatales mantendrán una vigilancia constante sobre su actividad. Según informó eldiario.es, el titular de Interior indicó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía y diversas instituciones supervisarán el cumplimiento del principio de legalidad por parte de esta formación promovida por Enrique Lemus.

De acuerdo con eldiario.es, Grande-Marlaska respondió a consultas de medios respecto a si Noviembre Nacional, vinculado a Enrique Lemus del grupo Democracia Nacional, cumple los requisitos legales para operar como partido. El ministro explicó que la Constitución española no puede considerarse “militante” en este sentido, y que la inscripción se efectuó a través de “silencio administrativo positivo”. Esta figura implica que, en ausencia de una resolución expresa, la solicitud se considera aprobada, mientras no existan elementos jurídicos que justifiquen una denegación.

El ministro detalló que se realizó una revisión integral de los estatutos, circunstancias y requisitos normativos antes de proceder con el registro. Según su análisis, no se identificó ningún “elemento que pudiera determinar o negar la inscripción” de Noviembre Nacional como partido político, según consignó eldiario.es. Grande-Marlaska insistió en que toda la documentación requerida por la normativa vigente fue verificada antes de emitir una respuesta sobre la solicitud.

A pesar de haber autorizado el registro, Grande-Marlaska remarcó que existen precedentes vinculados a grupos similares, por lo que las instituciones competentes seguirán observando las acciones futuras de la nueva formación. Según sus declaraciones recogidas por eldiario.es, la finalidad es asegurar que la actividad de Noviembre Nacional respete la legislación actual. El ministro resaltó la disponibilidad de “instrumentos legales”, como la Ley de Partidos Políticos, para abordar cualquier infracción. “Nuestra Constitución no es como se dice militante, pero sí tenemos todos los instrumentos para, en caso de que haya que tomar cualquier medida, pues evidentemente hacerla y siempre bajo el control como proceden estos términos jurisdiccionales”, manifestó Grande-Marlaska en palabras atribuidas por eldiario.es.

Finalmente, el ministro recalcó que cualquier actuación que se aparte del marco legal será objeto de respuesta mediante los procedimientos y herramientas que proporciona el ordenamiento jurídico español. La garantía reside, según reportó eldiario.es, en que la supervisión institucional estará activa durante el desarrollo de las actividades de Noviembre Nacional.

