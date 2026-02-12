La borrasca Nils se ceba con Cataluña y mantiene a otras 14 comunidades en alerta

Madrid, 12 feb (EFE).- La borrasca Nils, que dará paso mañana a Oriana con un nuevo temporal en el país, se está cebando con Cataluña, donde el viento deja ya al menos seis heridos, dos de gravedad, mientras las lluvias siguen ahogando al territorio, con catorce comunidades en alerta, con el País Vasco en nivel rojo, por olas de 10 metros.

Una segunda persona ha resultado hoy herida de gravedad por el viento extremo en Cataluña, después de que le cayera un muro mientras trabajaba en Sant Pau de Segúries (Girona).

Se suma entre los heridos graves, un voluntario de Protección Civil de la Generalitat, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), asimismo con lesiones graves.

Cataluña, especialmente sacudida por el viento, mantiene abiertos los centros de salud para atender posibles incidencias aunque ha suspendido la actividad médica no urgente.

Desde el inicio de este episodio de fuertes vientos, el teléfono de emergencias 112 ha recibido más de 1.760 llamadas, que han generado 1.500 incidentes, sobre todo por caída de ramas, árboles y elementos de fachadas.

Los Bomberos de la Generalitat atendieron anoche en Cataluña, hasta la mañana de hoy, unos 200 avisos, la mayoría por caídas de árboles o ramas, ninguna de gravedad.

Según las predicciones de Aemet, tras Nils, una nueva borrasca de alto impacto, nombrada Oriana por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dejará mañana y el sábado fuertes vientos, lluvias, temporal marítimo y nieve en cotas bajas.

Irá acompañada de una masa de aire polar, que bajará las temperaturas, por lo que tras un leve intervalo sin nevadas en el país y con temperaturas más altas de lo normal para la época, regresará la nieve, incluso a 400-600 metros el sábado en el tercio oriental.

En cuanto a la situación este jueves, por la mañana la alerta naranja afectaba a Andalucía, por lluvias, viento y oleaje; Asturias y Galicia, por temporal marítimo; Cantabria por mala mar y en amarillo por viento; y Baleares y Cataluña, por oleaje y viento.

Las lluvias podrían ser persistentes en Galicia, Pirineos y zona del Estrecho, sin descartar que sean fuertes o acompañadas de tormenta en el extremo occidental.

En Grazalema (Cádiz), en alerta naranja, seguirá lloviendo con intensidad un día más; se prevén acumulaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en doce horas; localmente podrán alcanzarse 140 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Las rachas serán de más de 100 kilómetros por hora en amplias zonas de Cataluña, como en el litoral y prelitoral de Barcelona.

También en el Pirineo de Girona y en el prelitoral y litoral de Tarragona y depresión central, que han activado alertas naranjas.

El caudal del río Júcar a su paso por la ciudad de Cuenca suma más de 270 metros cúbicos por segundo y se encuentra en nivel rojo desde la madrugada; los accesos al río en la ciudad permanecen cerrados, así como a la zona del Recreo Peral.

Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha comenzado a desviar agua del río Jardín -que desemboca en el canal de María Cristina, en la ciudad de Albacete- al trasvase Tajo-Segura para evitar que inundaciones.

En la ciudad andaluza de Málaga, la presa de los Caballeros o del Hundidero, en Montejaque, está siendo controlada de forma exhaustiva y monitorizada, tras haber sido desalojados los vecinos por el peligro de un desembalse masivo.

En Andalucía, por otra parte, se están reduciendo las cifras de desalojados por el temporal, hasta cerca de 3.000, aunque sigue operativo el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI).

En la Comunidad Valenciana, las rachas de viento anoche de hasta 148 km/h en Alicante han causado retrasos de trenes y numerosas incidencias, especialmente caída de árboles, ramas, placas, carteles, farolas o elementos de fachada.

En Castilla y León, setenta tramos de ríos de la cuenca del Duero tienen este jueves algún tipo de aviso por alto caudal, con diecisiete en alerta roja -Arlanza, Duero, Eresma, Órbigo, Tuerto, Ucero y Huebra.

Además, una veintena de carreteras secundarias permanecen cortadas por las inundaciones.

En Galicia, la borrasca ha dejado cerca de 800 incidencias desde ayer, siendo A Coruña la provincia más afectada por el fuerte viento.

En Baleares se han registrado más de un centenar de incidentes por el viento, especialmente en islas como Mallorca.

En Algeciras (Cádiz), las travesías marítimas entre el puerto gaditano de Tarifa y el de Tánger sufren cancelaciones por la borrasca. EFE

(foto)(vídeo)

(foto) (vídeo)