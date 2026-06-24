Muere un hombre de 70 años en una playa de Nerja (Málaga)

Málaga, 24 jun (EFE).- Un hombre de 70 años ha fallecido este miércoles en una playa de Nerja cuando se encontraba en el agua, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido sobre las 17.15 horas en la playa de La Torrecilla, cuando el 112 recibió el aviso de un varón inconsciente al que se había sacado del agua y al que los socorristas intentaron reanimar.

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Algunos alertantes hablaban de un hombre que habría sufrido un infarto cuando se encontraba en el agua.

Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil y un equipo médico, que confirmaron el fallecimiento de este hombre. EFE