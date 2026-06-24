Montero: "Todos somos jóvenes y ambiciosos, ninguno había ganado antes"

Barcelona, 24 jun (EFE).- El dominicano Jean Montero ha asegurado este miércoles, tras ganar al Barça (84-108) y proclamarse campeón de la Liga Endesa en el cuarto partido de la final, que el secreto del Valencia Basket es que todos sus jugadores son "jóvenes y ambiciosos", y "ninguno había ganado antes".

"Somos un equipo ganador, porque que a pesar de las grandes derrotas que hemos tenido durante todo el año, nunca nos hemos desconectado, siempre creímos cada uno en sí mismo. Si estamos aquí es porque siempre hemos trabajado para esto", ha señalado el base, MVP de la final, en declaraciones a 'DAZN'.

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Montero, preguntado por su futuro ante los cánticos de "Montero quédate" de la afición 'taronja', no ha querido hablar de ello, aunque el presidente del club, Juan Roig, ha afirmado que están "muy orgullosos" de él y "vaya donde vaya, siempre será bienvenido" en Valencia.

"En estos momentos me acuerdo de mi familia. Es un momento muy especial, no me salen las palabras", ha remarcado el base. EFE