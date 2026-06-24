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La segunda Liga del Valencia en su 40 cumpleaños; la segunda con Pedro Martínez en 4 años

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València, 24 jun (EFE).- El Valencia Basket se proclamó este miércoles 24 de junio campeón de la Liga Endesa, un segundo título de la ACB que llega pocos días antes de celebrar su cuarenta cumpleaños y que, al mismo tiempo, supone su segundo título en cuatro temporadas de Pedro Martínez en su banquillo, puesto que ya le guió al título en 2017.

El descenso a Segunda División del Valencia CF en la primavera de 1986, llevó al club de fútbol a deshacerse de sus secciones de otros deportes, incluida la de baloncesto, cuyo primer equipo acababa de ascender a Primera B. En ese contexto, un grupo de amigos, entre los que estaban ya Juan Roig, su actual máximo accionista, y su hermano Fernando, pusieron en marcha un proyecto independiente que nació oficialmente el 15 de julio de aquel año.

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Dos años después, el 4 de mayo de 1988, el entonces Pamesa Valencia ascendió a la ACB, una máxima categoría que abandonó al descender a la Liga EBA en 1995 después de un agónico playoff con el Huesca. Un año después, pese a que no hubo ascensos en la siguiente campaña, el club se pudo hacer con la plaza del antiguo Zaragoza y regresó a la élite.

En 1998, en la fase final de la Copa del Rey de Valladolid, el Valencia abrió su vitrina de los títulos, pero tras ese primer trofeo no volvió a ganar otro en competiciones nacional es hasta la campaña 2016-17, cuando conquistó por primera vez la Liga. En 2003 había llegado a la final pero sucumbió ante el Barça.

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En el verano de 2015 había llegado a su banquillo Pedro Martínez y en su segunda campaña, tras haber disputado y perdido la final de la Copa del Rey y la de la Eurocopa, el equipo 'taronja' hizo historia y ganó la ACB al derrotar por 1-3 al Real Madrid.

Pero tras la decepción de caer en la Eurocopa ante el Unicaja, el técnico catalán había comunicado al club su intención de no seguir y en las semanas entre una cosa y otra, el Valencia firmó un contrato con Txus Vidorreta, que fue su sucesor.

En 2024, siete años después de su salida y aún con un enorme predicamento en el entorno del Valencia, Pedro Martínez regresó a un club que no daba con la tecla y que había vuelto a disputar la final de la ACB pero no la había ganado.

Ya bajo su mando, el Valencia volvió a jugarla final liguera la pasada campaña pero cayó ante el Real Madrid. Ahora se ha repetido un ciclo y en la segunda temporada de su segunda etapa, Pedro Martínez la ha conducido a volver a ganar la Liga, justo cuando el club está a punto de cumplir 40 años. Pero esta vez la continuidad del técnico ya está 'atada y bien atada'. EFE

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