De Larrea, primera ronda del draft y primer título de la ACB en 20 horas y con 20 años

València, 24 jun (EFE).- A sus 20 años, el vallisoletano Sergio De Larrea, ha sido elegido en la primera ronda del draft de la NBA y ha conquistado con el Valencia Basket su primer título de la Liga ACB en apenas veinte horas.

En la madrugada del sábado al domingo, el internacional español, que se había declarado elegible para el draft pese a ser menor de la máxima edad, fue elegido en el puesto 25 por Los Angeles Lakers, se cumplía así su objetivo de entrar en la primera ronda.

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Después, sus derechos llegaron a Dallas Mavericks, previo fugaz paso por los New York Knicks. Le corresponde un contrato de cuatro años en los que cobraría 16 millones de dólares.

De Larrea, que en diciembre cumplirá 21 años, deberá decidir en las próximas semanas si sigue en el Valencia Basket, con el que tiene contrato hasta 2028, o inicia su sueño en la NBA.

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Apenas 20 horas después de ser elegido en ese número 25 del draft, De Larrea ganó la Liga con el Valencia en el cuarto encuentro de la serie contra el Barça, un duelo en el que el vallisoletano aportó a su equipo 4 puntos y dos asistencias pero en los tres primeros choques promedió 11 puntos por choque.

De Larrea empezó a jugar en el Colegio Agustinos de su Valladolid natal y de la mano de Chechu Mulero, pucelano y exdirector deportivo del Valencia Basket, en 2021 llegó en su primer año de junior a las categorías inferiores del club, en las que completó su formación. En enero de 2023, debutó con el primer equipo 'taronja' y en julio de 2024 se unió ya a su primera plantilla.

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Tras una campaña para asentarse en la élite, De Larrea ha dado otro paso adelante en esta. Ya en septiembre fue el MVP de la Supercopa que conquistó el Valencia al ganar la final al Real Madrid. Después, ha sido pieza clave en un equipo que llegó por primera vez a la Final a Cuatro de la Euroliga, que acabó segundo en la fase regular de la Liga Endesa y que ahora ha conquistado el título. EFE