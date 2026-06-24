Jean 'MVP' Montero, 'El Problema' encontró su sitio en el Valencia de Pedro Martínez

Nacho Herrero

València, 24 jun (EFE).- El dominicano Jean Montero fue nombrado MVP de la final de la Liga Endesa que el Valencia Basket conquistó este miércoles al derrotar al Barça en el cuarto partido se la serie, un nuevo reconocimiento para 'El Problema', uno de sus apodos, que ha encontrado en el equipo de Pedro Martínez el trampolín desde el que ha dado un nuevo salto en una carrera a la que no se le vislumbra techo.

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Nacido en Villa Juana, un barrio de Santo Domingo, el 3 de julio de 2003, Montero se formó en el Mauricio Baez de la capital dominicana hasta que en 2019 lo firmó el Gran Canaria para su cantera.

Llegó a debutar con el primer equipo insular pero nunca acabó de encajar en el club y en la 2021-22 se fue a jugar una liga de jóvenes promesas a Estados Unidos, para después ser cedido al Betis y al Andorra.

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En el verano de 2024, el Valencia pagó su traspaso y de la mano del técnico Pedro Martínez se ha convertido en una bendición para el club 'taronja' y en un 'problemón' para el resto. Montero ya había despuntado como un anotador tremendo pero no siempre regular y sin demasiado interés en la defensa.

En estos dos cursos, Montero ha pulido su enorme capacidad para sumar puntos y para hacerlo de maneras muy diferentes. Lo ha hecho no solo en las grandes citas y en los grandes escenarios, como en el OAKA del cruce de cuartos de final de la Euroliga, también en partidos sin tanta historia. Ha ganado consistencia, pero, sobre todo, una enorme constancia.

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Pero, además, Montero se ha convertido en un gran generador de juego para sus compañeros, sin asumir más tiros de los que le 'tocan' y en un notable defensor. Sus estadísticas en el cuarto partido de la final son solo la confirmación de este crecimiento: 23 puntos, pero también tres asistencias y tres robos.

Este miércoles cuando se retiró del Palau Blaugrana en el último minuto del partido, y con la afición 'taronja' reclamando el MVP, se fundió en un abrazo Pedro Martínez y cuando el cronómetro llegó a cero lo volvieron a hacer, una muestra de la enorme conexión que ambos han conseguido.

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"Es una muy buena persona, es joven y necesita aún asentarse ya era muy bueno cuando vino y los entrenadores hemos visto cómo estas dos temporadas ha aprendido a jugar para el equipo y ha hacerlo con mucho esfuerzo", explicó el técnico en DAZN.

En dos años el técnico solo ha tenido reconocimientos públicos para un jugador que llegó al Valencia con cierta fama de díscolo y que no ha dado un Problema al club, solo a sus rivales.

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En la celebración de su primer título como profesional, Jean Montero besó repetidamente el escudo del club, un gesto de agradecimiento que llegó mientras los aficionados le pedían que se quedara en la entidad pero que no tiene por qué tener implicaciones para su futuro. De hecho, el club ya asume que seguramente dejará la entidad este verano.

Con contrato con el Valencia hasta 2028, el dominicano es objeto de deseo de los más grandes clubes de Europa, especialmente del Olympiacos, pero también le han tentado con contratos millonarios universidades americanas y también las franquicias de la NBA le tienen echado un ojo, pese a que en su día ninguna franquicia apostó por él en el 'draft' de 2022. Pero este Problema es mucho más grande. EFE

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