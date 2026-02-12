Junts mantiene su 'no' al decreto del escudo social y dice que la aprobación de la multirreincidencia "no cambia nada"

Junts atribuye la reciente aprobación de la Ley de la Multirreincidencia en el Congreso únicamente al reembolso de compromisos pendientes del Gobierno, restando importancia a cualquier interpretación de acercamiento político tras la ruptura del acuerdo de investidura. La formación que lidera Carles Puigdemont ha manifestado que, pese a que el Pleno de la Cámara Baja dio luz verde a su propuesta con los votos de PSOE, PP y Vox, este movimiento legislativo no ha alterado su postura respecto al Ejecutivo, ni supone un reinicio de las negociaciones. Según informó Europa Press, representantes del partido ratificaron que el rechazo a la nueva versión del decreto del escudo social se mantiene inalterable.

En relación con la votación próxima en el Congreso sobre el decreto del escudo social, Junts sostiene que sus exigencias no han recibido respuesta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Europa Press detalló que fuentes de la formación recalcan la vigencia del rechazo mientras el Ejecutivo mantenga en el citado decreto la medida destinada a frenar los desalojos de personas en situación vulnerable sin alternativa residencial, extendiéndose también a los casos de ocupación y alquiler fraudulento de viviendas. Voces autorizadas del partido señalaron que, si el texto legal conserva ese punto, su voto seguirá siendo negativo y ni siquiera consideran la posibilidad de una abstención.

Durante la tramitación de la Ley de la Multirreincidencia, miembros de Junts subrayaron que dicha norma responde a una contraprestación previa por parte del Gobierno y no constituye una concesión para restablecer el diálogo político roto. Europa Press recogió la valoración interna de que lo ocurrido en el Congreso solo refleja el cumplimiento de obligaciones adquiridas por el Ejecutivo en contextos anteriores, en función de demandas planteadas antes del desencuentro formal entre ambas partes. Además, la agrupación matizó que que el PSOE empezó a asumir que debía atender reivindicaciones pendientes únicamente después de comprobar la firmeza de su desacuerdo.

Entre los asuntos no resueltos, Junts ha señalado el traspaso de competencias sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña, una propuesta presentada por Junts y PSOE que fue rechazada para su admisión a trámite en el Pleno del Congreso. Otras cuestiones abiertas según Europa Press incluyen el modelo de balanzas fiscales, la aprobación de la ley de amnistía y la gestión de la ejecución de los presupuestos, temas en los que el partido demanda avances específicos y tangibles. Frente a la ausencia de progresos, los dirigentes consultados insisten en que no existen conversaciones formales con el Gobierno central.

Respecto a la sostención de la problemática de la ocupación de inmuebles, Junts manifiesta que el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo y el PNV para adoptar medidas a favor de pequeños propietarios no resuelve su demanda principal. Detalla Europa Press que el partido considera ineficaz la falta de retroactividad de las medidas y argumenta que la solución propuesta no aborda las causas fundamentales ni resuelve las preocupaciones reales en materia de viviendas ocupadas. Los representantes de Junts calificaron la actitud constructiva del Gobierno como insuficiente y acusan a PSOE y Sumar de restar importancia a la problemática social relacionada con la ocupación; entienden que el interés del Ejecutivo reside más en prolongar el debate y exponer las diferencias políticas entre fuerzas de izquierda y derecha ante la opinión pública.

Dentro del análisis sobre relaciones futuras, los portavoces de Junts trasladaron también su expectativa de que los próximos Presupuestos Generales para 2026 no contarán con su respaldo, dado que no se observan avances en las demandas planteadas ni gestos de acercamiento por parte del Ejecutivo. Europa Press siguió la información en la que se subraya que la propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha contactado a la formación catalana para explorar vías de entendimiento ni tantear su posición ante los presupuestos. La conclusión reiterada desde Junts, según publicó Europa Press, es que el escenario actual se caracteriza por la inexistencia de negociaciones y el mantenimiento de la distancia entre ambas partes.