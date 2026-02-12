El número de ocupados en el sector turístico rebasa los 3 millones en 2025, un 2,2 % más

Madrid, 12 feb (EFE).- El número de ocupados vinculados a las actividades turísticas en el cuarto trimestre del año pasado ascendió a 3.002.684 personas, un 2,2 % más que en el mismo periodo de 2024 (65.987 empleados más), según los datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE) analizados por Turespaña.

De los ocupados en el sector turístico, que supone el 13,4 % del empleo total en la economía española, 716.387 empleados en el cuarto trimestre de 2025 eran extranjeros (casi uno de cada cuatro; un 1,1 % más).

Los trabajadores en activo del sector turístico (ocupados y parados) en el último trimestre de 2025 alcanzaron la cifra de 3.311.037 personas, un 2,6 % más que el mismo periodo del año anterior, de los que 444.319 eran autónomos (8,6 % menos) y 308.354, parados (9,3 % más)

Por ramas de actividad, en el periodo analizado se produjo un descenso en el número de ocupados en las agencias de viaje (0,9 %) y hostelería (1,3 %); en tanto que ascendió en tasa interanual la cifra de ocupados en los servicios de alojamiento (2,7 %) y en el transporte de viajeros (7,6 %).

Por regiones, el número de ocupados ascendió en diez de las comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza (casi 510.000 ocupados; 3,8 % más); seguida por Andalucía (505.351 personas; 11,9 % más).

Cataluña lideró los descensos interanuales entre octubre y diciembre pasados, con una caída del 10,5 % en el número de ocupados en el sector del turismo (486.217 ocupados); mientras que en Canarias este indicador permaneció estable (268.208 personas). EFE