El CTA explica demora en tanto de Cubarsí por fallo en fuera de juego semiautomático

Madrid, 12 feb (EFE).- El CTA explicó esta noche la demora de más de seis minutos en decidir si había fuera de juego en el tanto anulado a Cubarsí, que hubiese significado el 4-1, por un fallo en el fuera de juego semiautomático.

"Con respecto a la jugada del gol anulado factualmente al FC Barcelona, en la valoración de la jugada, y siguiendo el protocolo, el equipo VAR llevó a cabo el análisis de la misma con el sistema de fuera de juego semiautomático SAOT", comienza el comunicado del Comité técnico de Árbitros.

"En el transcurso de dicho análisis se detectó como el sistema generó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos, al detectar una situación de mucha densidad de jugadores", añade.

"Tras intentar que el sistema recalibrarse la modelización, y tras comprobar que no era posible, siguiendo el procedimiento establecido, el equipo VAR procedió a lanzar líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión definitiva y correcta. Por este motivo, y de manera extraordinaria, el proceso de peritación de la jugada se extendió más de lo normal en el tiempo e hizo que no fuese posible lanzar la recreación a la producción televisiva", concluye. EFE.

