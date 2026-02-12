El Congreso fusiona las dos comisiones que creó sobre el apagón y podrá empezar a investigar, diez meses después

A pesar de que el pasado mes de enero se había solicitado la habilitación para empezar a escuchar los primeros testimonios, la Cámara Baja no logró poner en marcha el trabajo efectivo para investigar el apagón nacional del 28 de abril de 2025 sino hasta ahora. Según detalló el medio, el Pleno del Congreso de los Diputados ha autorizado por unanimidad la fusión de las dos comisiones previamente creadas para indagar este suceso, lo que permitirá que los parlamentarios comiencen la investigación apenas se han cumplido diez meses desde el incidente.

Según informó el medio, esta decisión supone el fin de un prolongado bloqueo originado en la falta de acuerdo entre los diferentes grupos políticos. Originalmente, en noviembre pasado, la Cámara había constituido dos comisiones separadas para investigar el apagón, después de que el Pleno aprobara en mayo la necesidad de estudiar el incidente. Una de estas comisiones nació por impulso de las formaciones del Gobierno y la otra por iniciativa del Partido Popular (PP). La ausencia de consenso ocasionó que ambas se constituyeran de manera paralela, tras un intento fallido de fusionarlas desde el principio.

Ambas comisiones mantenían estructuras idénticas en sus Mesas y tenían como presidenta a la diputada del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Idoia Sagastizábal. Los grupos parlamentarios habían registrado a los mismos diputados para las dos, previendo eventual unificación de funciones. Inicialmente se había pactado que trabajaran en paralelo, compartiendo planes de trabajo y peticiones de comparecencia o informes, aunque a efectos prácticos se esperaba que funcionaran coordinadas.

La posibilidad de mantener abiertas simultáneamente las dos comisiones generó inquietud sobre la gestión del proceso. Según publicó el medio, en enero se formalizó la solicitud para dar inicio a la toma de testimonios. Sin embargo, los grupos parlamentarios llegaron días después a un acuerdo para unificar los órganos de investigación en uno solo, en un intento de evitar mayores complicaciones y superposiciones. Aun así, la Mesa del Congreso advirtió que, debido a que ambas comisiones contaban con la aprobación previa del Pleno y se habían constituido formalmente, la unificación requería una justificación argumental incluida en un texto y el refrendo del propio Pleno. La sesión de este jueves resolvió estos requisitos, dando su respaldo unánime a la reestructuración del proceso de investigación parlamentaria.

Durante el debate de la sesión plenaria, tanto representantes del PSOE como del PP intervinieron para exponer sus posiciones. La diputada socialista María de las Nieves Ramírez indicó que el objetivo central de la comisión era "conocer la verdad" sobre un hecho que calificó de "excepcional", escuchar a expertos, analizar los datos y extraer conclusiones "útiles", descartando la fabricación de culpables y la difusión de informaciones falsas, tales como cuestionamientos sobre la seguridad energética nacional o la reputación del sector eléctrico.

Guillermo Mariscal, diputado del PP, acusó a los grupos PSOE y Sumar de dilatar la conformación de la comisión con propuestas particulares sobre su presidencia, mencionando la pretensión de designar a Cristina Narbona y resaltando la influencia de figuras como Teresa Ribera y Sara Aagensen, así como la de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, a quienes atribuyó responsabilidad en lo que denominó "suicidio energético" de España. Mariscal expuso: "¿En manos de quién estamos?", haciendo referencia a su preocupación por la gestión del sector energético.

El medio consignó que, actualmente, el Congreso mantiene otras tres comisiones de investigación que continúan operativas: la relativa a la dana (el fenómeno meteorológico de Depresión Aislada en Niveles Altos) y dos asociadas a los acuerdos del PSOE con ERC y Junts para la configuración de la Mesa de la Cámara. Estas dos últimas, aunque activas sobre el papel, se encuentran inactivas desde hace varios meses y no se prevén nuevas reuniones en el corto plazo.

Además, otras dos iniciativas se hallan registradas y a la espera de ser discutidas en el Pleno del Congreso. Una de ellas procede de Sumar y fue impulsada por Más Madrid, centrada en investigar asuntos vinculados a los negocios de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La otra corresponde a la propuesta del PSOE de crear una comisión en torno al caso mascarillas, tras la detención de Santos Cerdán, un asunto que ya había sido objeto de una investigación previa en la presente legislatura, aunque sin la comparecencia de los principales implicados en la llamada 'trama Koldo', y que concluyó antes de llegar a consensuar ninguna conclusión.

De acuerdo con el medio, la gestión parlamentaria de comisiones de investigación permanece condicionada por factores políticos y por las negociaciones entre los grupos. La reciente unificación, que coloca a la diputada del PNV Idoia Sagastizábal como presidenta, simboliza el principio de una indagatoria oficial sobre las causas, los retrasos en la actuación y las responsabilidades asociadas al corte de energía que afectó al territorio español a finales de abril de 2025.

Por último, el debate reflejó las diferencias de percepción entre los partidos acerca de la naturaleza y las consecuencias que debe perseguir la comisión: mientras algunos insisten en la necesidad de centrar los esfuerzos en el esclarecimiento de los hechos y el análisis de las condiciones técnicas y de seguridad, otros enfatizan la búsqueda de responsabilidades políticas y administrativas, así como el cuestionamiento de la política energética nacional.