Un hombre niega en la Audiencia haber violado a su hija de tres años: "Por mi vida que ni me he acercado a ella"

Durante el interrogatorio celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial, el acusado declaró ante el tribunal que “esta denuncia es muy extraña. Juro por mi vida que ni me he acercado a ella”, refiriéndose a su hija de tres años. El hombre está siendo juzgado por presuntamente violar a la menor y aprovechar las visitas permitidas en la cárcel para agredirla sexualmente. La Fiscalía solicita una condena de dieciocho años de prisión por los delitos de abuso y agresión sexual, además de una indemnización de 30.000 euros por daños morales, según informó el medio de comunicación que cubre el proceso judicial.

El proceso judicial se desarrolla en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, donde el acusado ha rechazado todas las acusaciones, asegurando ante el tribunal que nunca tuvo ningún tipo de contacto con la menor durante las visitas en el centro penitenciario. Según publicó el medio de referencia, el Ministerio Público sostiene que los hechos se remontan al año 2018 e involucran situaciones ocurridas tanto en el domicilio familiar en Palma como en las instalaciones penitenciarias.

El escrito de acusación detalla que el hombre, con antecedentes previos por delitos de violencia machista y abuso sexual, habría realizado tocamientos a su hija durante las visitas a la prisión. Además, el Ministerio Fiscal afirma que el acusado violó a la menor en una ocasión dentro de su vivienda particular antes de su ingreso en prisión. Los hechos denunciados se consideran especialmente graves dada la edad de la víctima y el vínculo directo con el acusado.

Durante la sesión, el fiscal y el letrado de la acusación particular interrogaron al procesado sobre las circunstancias y dinámicas de las visitas dentro de la cárcel, en las que supuestamente se habrían producido los episodios de abuso sexual. El hombre reiteró en varias ocasiones su inocencia, negando rotundamente los cargos y reforzando su declaración con afirmaciones directas sobre la inexistencia de contacto con la menor. El medio que cubre el juicio detalló que la defensa insistió en la falta de pruebas directas y en las contradicciones detectadas en los testimonios.

El Ministerio Público, basándose en los informes recogidos y las declaraciones vertidas durante la instrucción, mantuvo la solicitud de dieciocho años de reclusión. Además, según consignó la cobertura judicial, reclama una reparación económica de 30.000 euros, destinada a compensar el daño moral causado a la víctima por la gravedad de los hechos imputados.

El medio informó que el acusado cuenta con antecedentes por delitos relacionados con violencia de género y abusos, lo que refuerza la postura de la Fiscalía respecto al riesgo de reincidencia y la exigencia de la pena solicitada. La acusación particular subrayó también el impacto psicológico sufrido por la menor y la especial vulnerabilidad de la víctima, dada su corta edad en el momento de los supuestos abusos.

A lo largo de la jornada, la Audiencia escuchó tanto los alegatos de la acusación como las declaraciones de la defensa, quien cuestionó la credibilidad de los testimonios incriminatorios y solicitó la absolución del acusado. Según detalló el medio, el tribunal tiene previsto analizar exhaustivamente las pruebas presentadas antes de emitir su veredicto. El caso se mantiene bajo la cobertura de estrictas medidas de protección dirigidas a la víctima, en cumplimiento de lo establecido para delitos de esta naturaleza.

De acuerdo con la información publicada, la previsión judicial apunta a que tras la comparecencia del acusado continuarán las intervenciones de testigos y peritos que puedan aportar mayores elementos de juicio sobre los hechos denunciados. El desarrollo del juicio continuará en próximas sesiones ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial.