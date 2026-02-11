Jerez baila al mundo en su XXX Festival, con récord de estrenos y proyección internacional

Jerez de la Frontera (Cádiz), 11 feb (EFE).- El Festival de Jerez celebrará su 30.ª edición del 20 de febrero al 7 de marzo con 48 espectáculos y 15 estrenos, once de ellos absolutos, en una programación que refuerza su proyección internacional y reivindica la diversidad del flamenco y la danza española.

La presentación ha tenido lugar este miércoles en el Centro de Danza Matadero de Madrid, en un acto de formato escénico que ha combinado intervenciones artísticas y la participación de representantes institucionales y del sector cultural.

El director del certamen, Carlos Granados, ha subrayado que "en treinta ediciones ha cambiado todo" y ha defendido un modelo que mira al futuro "sin perder la responsabilidad de cuidar la memoria y el legado". Según ha destacado, más de una veintena de funciones ya han colgado el cartel de completo y se prevé superar los 22.500 espectadores.

Durante el acto intervinieron también responsables culturales como la exdirectora del festival y actual responsable del Teatro de la Zarzuela, Isamay Benavente, así como los directores artísticos del centro anfitrión, María Pagés y Sidi Larbi Cherkaoui, y el exministro Alfonso Dastis.

La XXX edición se desarrollará en distintos espacios de la ciudad, con el Teatro Villamarta como epicentro, junto a la Sala Compañía, los Museos de la Atalaya, el Palacio de Villavicencio, el Centro Social Blas Infante y el Teatro La Gotera de Lazotea, que se incorpora este año con un ciclo de piano flamenco.

La programación reunirá a figuras consolidadas y nuevas generaciones e incluirá propuestas que dialogan con otras disciplinas como la literatura, el audiovisual o las artes plásticas, además del tradicional Ciclo de Peñas.

Uno de los pilares del festival seguirá siendo su dimensión formativa, con 46 cursos y talleres que alcanzan un 97 % de ocupación. Más de 1.100 alumnos procedentes de 44 países participarán en esta edición, consolidando a Jerez de la Frontera como referente mundial del aprendizaje flamenco.

El programa se completa con un ciclo de documentales en colaboración con el Festival de Cine con Acento, conferencias, encuentros profesionales y exposiciones, entre ellas una retrospectiva sobre la imagen gráfica del certamen y varias muestras que conectan las artes visuales con la escena. EFE

fjs/vg/ram