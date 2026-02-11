Espana agencias

Feijóo visita este jueves en Cádiz las zonas afectadas por las inundaciones junto a Moreno y la alcaldesa de Jerez

Miles de personas siguen evacuadas tras las recientes lluvias en Andalucía, mientras el presidente andaluz exige apoyo urgente al gobierno central y Feijóo destaca la importancia de la respuesta institucional ante los graves daños provocados en la región

El presidente andaluz, Juanma Moreno, manifestó este miércoles que unas 3.300 personas permanecen fuera de sus viviendas en Andalucía, aguardando la confirmación técnica que garantice el retorno seguro a sus hogares tras los graves daños ocasionados por las recientes lluvias. De acuerdo con los datos reportados por el medio, las fuertes precipitaciones que han golpeado la región provocaron la evacuación de más de 11.000 habitantes en distintas provincias andaluzas, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales y autonómicas.

Según informó la fuente, la situación ha desembocado en una petición expresa del presidente de la Junta de Andalucía al Gobierno central, solicitando la activación urgente de ayudas económicas para afrontar la magnitud de los destrozos. Moreno recalcó que la recuperación de Andalucía requiere un compromiso conjunto: "Nos vamos a remangar y nos vamos a levantar, pero no lo podemos hacer solos", reclamó, insistiendo en la necesidad de una rápida intervención por parte del Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez.

En este contexto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto visitar este jueves Jerez de la Frontera, Cádiz, donde acudirá a las zonas afectadas por las inundaciones. La visita contará con la presencia del propio Moreno y de María José Pelayo, alcaldesa de la ciudad y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), detalló la publicación. Feijóo busca de este modo conocer de primera mano el alcance de los estragos provocados por el temporal y respaldar institucionalmente la gestión que encabeza el gobierno autonómico.

Durante una intervención ante la Junta Directiva de su partido, el pasado lunes, Feijóo valoró en términos muy positivos la actuación del Ejecutivo andaluz tras el reciente accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, así como frente a las inundaciones actuales. El accidente, que causó la muerte de 46 personas, y la respuesta a la emergencia climática, constituyen, para el líder del PP, una muestra de la capacidad de reacción de la administración territorial. Feijóo expresó: "¡Qué gran pueblo, qué gran Gobierno y qué gran presidente!", en referencia a Moreno, y advirtió que el riesgo de condiciones meteorológicas adversas continúa presente en diferentes regiones de España, llamando a la población a seguir las indicaciones oficiales.

El dirigente popular también dedicó palabras dirigidas al Gobierno central y al propio presidente Sánchez durante un mitin en Zaragoza al término de la campaña aragonesa. Feijóo subrayó su orgullo por la actitud adoptada por Moreno y por la presidenta de Extremadura, María Guardiola, a quienes elogió por "dar la cara" ante las adversidades provocadas por el reciente temporal. Contrapuso este proceder con la breve visita del presidente Sánchez a Cádiz, enfatizando la importancia de la presencia continuada de los responsables públicos junto a la ciudadanía.

En ese mismo encuentro, Feijóo diferenció dos perfiles de responsables políticos: “Los que dan la cara, los que están con los vecinos, los que buscan soluciones y aquellos que se cogen un helicóptero, están 20 minutos y se van", en alusión a las actuaciones del jefe del Ejecutivo, según recogen los reportes del medio.

El compromiso del líder del PP con la región también quedó patente cuando el pasado 19 de enero visitó, junto a Moreno, el municipio cordobés de Adamuz, escenario del accidente ferroviario que conmocionó a la comunidad andaluza, detalló la fuente.

La preocupación institucional se centra en la seguridad de quienes permanecen desplazados y en la urgencia con la que se requieren recursos para reparar infraestructuras clave y restablecer la normalidad. El medio difundió la demanda explícita del líder autonómico para que las ayudas del Estado lleguen con la mayor prontitud posible, frente a la magnitud de los daños registrados en distintas provincias andaluzas.

El episodio de lluvias ha puesto de manifiesto las dificultades en la gestión de emergencias que enfrenta Andalucía. La colaboración entre las administraciones y la respuesta coordinada de los organismos de protección civil y los servicios municipales han sido decisivas en los operativos de evacuación y en las tareas iniciales de recuperación, según consignó el medio.

Por su parte, los responsables políticos insisten en la importancia de mantener la alerta y seguir las recomendaciones de seguridad establecidas por los servicios de emergencia, ante la posibilidad de nuevos episodios de intensas precipitaciones o fenómenos asociados. La evolución de la situación dependerá del ritmo de los trabajos técnicos de evaluación y de reparaciones en curso, así como de la llegada de las ayudas solicitadas al Gobierno central.

