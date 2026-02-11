Constantini, bronce en curling, critica federación por convocar a hija de seleccionador

Roma, 11 feb (EFE).- La italiana Stefania Constantini, que junto a Amos Mosaner conquistó el bronce en curling doble mixto en estos Juegos de Milán Cortina 2026, ha criticado la convocatoria de la hija del seleccionador, al acordarse de su amiga y compañera Angela Romei, habitual equipo pero que ha quedado fuera en esta ocasión.

La elección de Marco Mariani, que prefirió convocar para la competición por equipos a su hija Rebecca en lugar de a la habitual Angela Romei, generó la polémica en Italia pese a las constantes justificaciones de la Federación Italiana de Deportes de Deportes de Invierno (FISG) de que la elección fue puramente técnica.

Constantini, después de ganar la medalla de bronce, alzó la voz para acordarse de su compañera y amiga y lanzar un dardo a la propia FISG.

"En las gradas, comentando y siguiéndome muy de cerca durante toda la semana, ha estado mi compañera de equipo y mejor amiga, Angela Romei, con quien me hubiera gustado compartir esta experiencia olímpica la semana que viene", dijo a la prensa desplazada.

La próxima semana, el equipo femenino de Italia competirá en el curling para intentar sumar otra medalla en este deporte.

"No será así, pero la llevaré en mi corazón. Ella me apoya y ha sido bonito tenerla allí mirándome desde arriba, así que esta victoria, además de para mi novio y mi familia, es para ella", añadió.

Romei, de 28 años, era internacional desde 2017, con seis participaciones mundiales y nueve en europeos, y consideró injusta su no convocatoria. Rebecca Mariani, de 19 años, fue la sorpresa de la convocatoria del seleccionador Mariani, en el cargo desde 2024. EFE